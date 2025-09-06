Кілька днів на фронті назавжди змінили ставлення коментатора до війни Росії проти України. Тепер він гостро реагує на російську пропаганду.

Політичний гуморист із США, коментатор Люк Бізлі, в ефірі 24 Каналу розповів, що після відвідування українського фронту не зможе ставитися до цієї війни байдуже. Він прагне показати жителям США справжню картину того, що відбувається на війні в Україні.

Що вразило американця?

Він додав, що важко зрозуміти війну, якщо ти не перебуваєш у її епіцентрі.

Здається, багато людей у США просто не відчувають емоцій, які супроводжують події на землі. Я більше ніколи не сприйматиму це так, як раніше. Останні два дні були справді страшними. Ти постійно запитуєш себе, коли навколо лунають вибухи, чи наступний буде там, де ти. Але я був там два дні, а люди перебувають там щодня,

– сказав Люк Бізлі.

Він додав, що спілкуючись з українськими військовими, він намагався дізнатися, за що вони воюють. Кожен відповів, що бореться за власну родину, за Незалежність країни та її майбутнє. Військові бачили на власні очі, що таке російська окупація, і не хочуть цього для своїх близьких.

"Один із військових попросив приховати його особу, адже його родина перебуває на території, окупованій Росією. Якби наше інтерв'ю вийшло без розмитого обличчя та зміненого голосу, росіяни, ймовірно, знайшли б його родину та вбили. Для нього все дуже просто. Він намагається вигнати росіян зі свого дому, щоб знову побачити родину. І це – історія, яку ми чули від кожного з них. Це боротьба не тільки за українську незалежність, а й за майбутнє і долю родин", – сказав Бізлі.

Він додав, що невдовзі повернеться до Сполучених Штатів. Під його відео з фронту з'являються коментарі з російськими наративами – їх залишають представники правого крила, які повторюють пропаганду Росії. Для коментатора зараз боляче читати ці повідомлення після того, що він побачив на власні очі. Він наголосив, що ці думки є абсолютною брехнею.

За його словами, українські військові нині воюють за ті цінності, за які раніше боролася сама США. Він додав, що якщо американці відмовляться підтримувати Україну, це буде відмовою від основ американської ідентичності.

Яка ситуація на фронті нині?