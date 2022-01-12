Американці обережні у своїх рішеннях, – Фейгін сказав, чи зможе Путін розколоти Європу і США

Захід не розколює те, що США за спиною і без участі Європи відбуваються перемовини з Москвою. Його роз'єднують інші обставини.

Зокрема мовиться про розбіжності у світоглядах. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Проблема у відсутності єдності

За його словами, цілком ймовірно, що за фасадом напівофіційних переговорів в Женеві організували і конфіденційну зустріч – на рівні спецслужб, на рівні Миколи Патрушева та Джона Саллівана.

Американці дуже обережні у своїх рішеннях. Держдеп, який веде перемовини, заявляє, що без Європи і України жодних рішень не ухвалюватимуть,

– наголосив Фейгін.

Він припускає, що найбільшу проблему викликає відсутність єдності всередині європейського атлантичного партнерства в НАТО:

присутність східноєвропейських країн, для яких агресія, небезпека війни, європейська безпека – актуально гострі питання;

присутність західних країн, які дивляться на це з мінімальним збитком для себе: Німеччина, Франція тощо.

Між цими групами набагато більші розбіжності. Роль США в цьому – об'єднувальна, хоча у них поки погано це вдається.

Після приходу Джо Байдена в адміністрацію Вашингтона, не дуже сильний його успіх щодо об'єднання НАТО. Там залишаються дозволені і недозволені суперечності. Марк Фейгін Російський правозахисник

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