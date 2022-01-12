Американцы осторожны в своих решениях, – Фейгин сказал, сможет ли Путин расколоть Европу и США
Источник:24 канал
Запад не раскалывает то, что США за спиной и без участия Европы проходят переговоры с Москвой. Его разъединяют другие обстоятельства.
В частности говорится о разногласиях в мировоззрениях. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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Проблема в отсутствии единства
По его словам, вполне вероятно, что за фасадом полуофициальных переговоров в Женеве организовали и конфиденциальную встречу – на уровне спецслужб, на уровне Николая Патрушева и Джона Салливана.
Американцы очень осторожны в своих решениях. Госдеп, который ведет переговоры, заявляет, что без Европы и Украины никаких решений принимать не будут,
– подчеркнул Фейгин.
Он предполагает, что наибольшую проблему вызывает отсутствие единства внутри европейского атлантического партнерства в НАТО:
- присутствие восточноевропейских стран, для которых агрессия, опасность войны, европейская безопасность – актуально острые вопросы;
- присутствие западных стран, которые смотрят на это с минимальным ущербом для себя: Германия, Франция и тому подобное.
Между этими группами гораздо большие разногласия. Роль США в этом – объединительная, хотя им пока это плохо удается.
После прихода Джо Байдена в администрацию Вашингтона не очень силен его успех по объединению НАТО. Там остаются разрешенные и неразрешенные противоречия.
Фейгин рассказал о действиях России: смотрите видео
Главное о переговорах в Женеве
- Переговоры в Женеве продолжались почти 8 часов. Там США и Россия договаривались о контроле над ядерным вооружением и, конечно, о безопасности вокруг Украины.
- Согласно официальным релизам, стороны ни о чем не договорились. Россия использовала свои требования, в частности о невступлении Украины в НАТО, как крючок, на который можно подцепить США, чтобы завести переговоры в тупик.
- В российском министерстве иностранных дел уже поспешили заявить, что никакого прогресса от переговоров 11 января в Женеве нет.
- Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал НАТО "сугубо геополитическим проектом, направленным на захват территорий, которые осиротели в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".