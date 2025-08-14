У віці 55 років помер заслужений майстер народної творчості Анатолій Бойко. У свій час він встановив два світових рекорди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Володимир-Волинської громади Ігоря Пальонку.

Дивіться також Прорватися до неба․ Пам’яті Василя Довбуша

Як помер "український Фаберже" Анатолій Бойко?

Ігор Пальонка зауважив, що Анатолій Бойко був талановитим митцем, чия творчість прославляла Володимир далеко за його межами.

Він має численні нагороди та відзнаки – серед яких медалі та грамоти Верховної Ради України, нагороди за заслуги перед містом, почесні ордени та звання, міжнародні відзнаки у сфері культурної дипломатії,

– вказав голова громади.

Речниця міськради в коментарі Суспільному розповіла, що Анатолій Бойко помер внаслідок хвороби. До цього він пережив кілька інсультів.

Відомо, що Анатолій Бойко закінчив Дубнівське професійне училище за професіями різьбяр по дереву та художник-дизайнер. За час творчості він опанував низку мистецьких технік, а також став автором унікальної техніки буріння яєчної шкарлупи. Його техніка розпису металом по яєчній шкаралупі виявилася унікальною й досі невідомою в жодній країні.

У квітні 2021 року Анатолій Бойко встановив два світові рекорди зі свердління отворів курячому й гусячому яйцях. У курячому яйці він просвердлив 33 тисячі отворів діаметром 0,15 міліметра, а у гусячому – майже 53 тисячі отворів діаметром у 0,2 міліметра.