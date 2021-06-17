Буде ще кілька операцій, – хлопчик, якого у Вінниці збила п'яна водійка, записав відеозвернення

13-річного Андрія Тарасюка виписали з лікарні після ДТП. Однак попереду на хлопчика чекає ще кілька операцій.

Дитина не пам'ятає момент аварії

Андрійкові провели вже 3 операції, попереду ще стільки ж. Зараз хлопчик вже ходить та розмовляє.

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Сестра Андрійка Марина розповіла, що він вже вдома, але постійно відчуває біль у руці. Щось взяти правою рукою дитина не може, тому все робить лише лівою.

На операції мають одночасно три пластини забирати. Ставити нову пластину на череп, щоб закрити. Робитимуть руку. Потім він буде розробляти, і реабілітація піде,

– поділилася Марина.

За її словами, чоловік п'яної винуватиці ДТП перерахував на лікування хлопчика 40 тисяч гривень. Раніше водійка дала сім'ї 5 тисяч, однак цих грошей не вистачило навіть на один день.

Андрійко записав відеозвернення

Школяр якийсь час перебував у лікарні без свідомості. Під час 5-годинної операції медики витягали шматки арматури з його голови. Тепер стан Андрійка вже покращився і він записав відеозвернення.

Доброго дня. Мене вже виписали з лікарні, але чекає ще пару операцій. Дякую всім за підтримку,

– сказав хлопчик.

Дивіться відеозвернення Андрійка Тарасюка:

Що відомо про ДТП

У Вінниці 24 травня 43-річна п'яна водійка Haval не впоралася з керуванням та виїхала на тротуар. Там вона зіткнулася з парканом та наїхала на Андрійка. Внаслідок цього хлопчик наколовся головою на арматуру. Його у дуже важкому стані відвезли в реанімацію.

не впоралася з керуванням та виїхала на тротуар. Там вона зіткнулася з парканом та наїхала на Андрійка. Внаслідок цього хлопчик наколовся головою на арматуру. Його у дуже важкому стані відвезли в реанімацію. Експертиза показала, що рівень алкоголю у крові винуватиці ДТП перевищував норму у 16 разів. За словами очевидців, коли жінка вийшла з автомобіля, то поводилася неадекватно. Вона впала у калюжу, а потім лягла на задні сидіння автівки.

Сама ж водійка заявляла, що це дитина була п'яною, а вона, мовляв, посмакувала лише келихом вина. Зауважимо, ДТП трапилася о 10 годині ранку.

Жінку взяли під варту, однак її рідні внесли заставу у розмірі 180 тисяч гривень, тому підозрювану відпустили. Їй загрожує 5 років ув'язнення.

пошкодила автомобіль

та втекла з місця події. Її затримали патрульні та склали адмінпротоколи.

Водійка не вперше порушила ПДР. Раніше вонаInfiniti