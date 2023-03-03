Давні гріхи: чому у Німеччині вважають Меркель відповідальною за війну в Україні

У Бундестазі заявили, що стара помилка ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель уможливила війну Росії проти України. Такі тези – частина давньої дискусії у німецькому суспільстві.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Семенюк. Зокрема, голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що часткова відповідальність за початок війни в Україні лежить на колишній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель.

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За словами Штрак-Ціммерманн, у 2008 році Україні пообіцяли швидкий вступ до Північноатлантичного Альянсу. Однак Меркель та тодішній очільник Франції Ніколя Саркозі виступили проти вступу України до НАТО з "поваги до Росії".

Давні помилки Меркель

Представниця Бундестагу наголосила, що те, що Україна не стала членом НАТО, "було великою помилкою, яку зробили тоді французи та Ангела Меркель".

Семенюк зазначив, що йдеться про події того часу, коли президентом України був Віктор Ющенко. У квітні 2008 року у Бухаресті відбувся саміт НАТО, на якому Україна розраховувала отримати План дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ). Однак через позицію Німеччини та Франції Київ отримав відмову.

Чи нова дискусія матиме наслідки для Меркель

За словами політолога, про дії ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель почали згадувати ще на початку повномасштабної війни Росії проти України.

Меркель неодноразово запрошували на "дуелі" щодо цього питання. Від неї хотіли почути її позицію, але позиція пані Меркель була незрозумілою. Вона уникала прямої відповіді,

– розповів Семенюк.

А іноді ексканцлерка Німеччини навіть заявляла про те, що не шкодує про ту політику, яку вона вела стосовно Росії.

"Зараз відбувається продовження дискусії. Але вона не буде мати ніяких плодів, окрім певних політичних бонусів для опонентів Ангели Меркель. Я не бачу глобальних рухів, які могли б вплинути на погляди Меркель", – зазначив політолог.

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Чи можливе "покаяння" Меркель

Політолог припустив, що колишня канцлерка Німеччини й надалі не змінюватиме свою позицію.

Сьогодні Ангелі Меркель згадують її давні гріхи. Але чи є справжнє покаяння у Меркель? Складно сказати. Можливо, десь у глибині душі вона й розмірковує над тим, що її проросійська політика була неправильною,

– сказав Семенюк.

Політолог додав, що через проросійські погляди ексканцлерки Захід не розрахував, що Росія може планувати широкомасштабний наступ на сусідню країну.

"Ба більше, у Німеччині не відчули того, що Росія збирається порушити всі допустимі правила і норми міжнародного права. І найголовніше, може порушити консенсус, який був досягнутий після Другої світової війни – непорушність кордонів", – наголосив Семенюк.

Німеччина за Меркель демілітаризувалася

Політолог зазначив, що через політику Ангели Меркель постраждала обороноздатність і її країни.

Сама Німеччина за Меркель демілітаризувалася у плані Бундесверу. До Меркель у Збройних силах Німеччини було 45 великих бригад, а зараз залишилося 6 – 7. Військо набагато зменшилося,

– розповів Семенюк.

Однак Німеччина не зупиняла виробництво зброї. Втім, країна виробляла більшість озброєння для експорту.

"Саме тому ми покладаємо великі надії на німецькі Leopard, які були створені на противагу російським танкам. Але за якістю вони набагато ефективніші за російські", – наголосив політолог.

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