Політикиня також зазначила, що точно не знає, як може завершитись війна. Однак, питання щодо її участі у цьому процесі, з її слів, "не стоїть".

Увага Як Меркель стала "консервованим помідором", або Чому після її інтерв'ю хочеться помити руки

"Якось вона закінчиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів", – зазначила Меркель.

За її словами, є різниця "між вимушеним миром, якого вона, як і багато інших, не хоче, і відкритою і дружньою розмовою".

Навряд чи українці, готові до "щирого миру" чи, як висловилась Меркель, "щирої розмови" та й країна-агресор не поділяє подібних принципів, Росія знає лише мову сили, яку ЗСУ наразі чітко показали противнику. Тому, все ж війна таки рухається до завершення, але титанічними зусиллями Сил оборони, і саме вони завершать її перемогою українського народу.

Меркель переконана, що діяла правильно

Політик також зазначила, що, перебуваючи на посаді канцлера Німеччини, вона ухвалювала рішення щодо Росії та України, керуючись логікою, яку вона досі вважає розумною.

"Йшлося про спробу запобігти війні, подібній до нинішньої. Те, що це не вдалося, не означає, що спроба була помилковою", – додала Меркель.

Довідка. Ангела Меркель очолювала уряд Німеччини з 2005 по 2021 рік. Під час її перебування на посаді було введено в експлуатацію російський газопровід "Північний потік-1", а також завершено будівництво "Північного потоку-2". Останній газогін так і не було введено в експлуатацію, оскільки нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц зупинив процес його сертифікації незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Меркель з початку війни славиться скандальними заявами