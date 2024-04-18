Аргентина подала заявку на приєднання до НАТО як "глобального партнера": що це означає

Голова Міноборони країни Луїс Петрі повідомив, що Аргентина прагне стати глобальним партнером НАТО. Країна офіційно заявила про такий намір та та озвучила відповідний запит Альянсу.

Очільник оборонного відомства Аргентини зустрівся із заступником Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу. Він представив офіційного листа, інформує 24 Канал.

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Аргентина хоче стати глобальним партнером НАТО

Луїс Петрі у соцмережі "Х" повідомив, що вдень, 18 квітня, він звернувся до штаб-квартири НАТО у Брюсселі із проханням щодо приєднання до НАТО.

Я зустрівся із заступником генерального секретаря НАТО. Я представив листа про наміри, в якому описано прохання Аргентини стати глобальним партнером цієї організації,

– розповів він.

Посадовець додав, що Аргентина продовжить працювати над "відновленням зв'язків, які дозволять модернізувати та навчати" їхні сили за стандартами НАТО.

Що це означає

Аргентина подала заявку на приєднання до НАТО в якості "глобального партнера". Відомо, що такий статус в Південній Америці, має тільки Колумбія.

Це означає, що військовий представник Аргентини буде постійно присутній в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, що дозволить брати участь в спільних оборонних ініціативах.

Однак, як пояснив журналіст Андрій Цаплієнко, через суперечки щодо території, відомої, як Фолклендські (Мальвінські) острови, Велика Британія може заблокувати заявку Аргентини.

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