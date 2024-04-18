Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО в качестве "глобального партнера": что это значит
Источник:Луис Петри
Глава Минобороны страны Луис Петри сообщил, что Аргентина стремится стать глобальным партнером НАТО. Страна официально заявила о таком намерении и озвучила соответствующий запрос Альянса.
Глава оборонного ведомства Аргентины встретился с заместителем Генерального секретаря Североатлантического альянса. Он представил официальное письмо, информирует 24 Канал.
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Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО
Луис Петри в соцсети "Х" сообщил, что днем, 18 апреля, он обратился в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе с просьбой о присоединении к НАТО.
Я встретился с заместителем генерального секретаря НАТО. Я представил письмо о намерениях, в котором описана просьба Аргентины стать глобальным партнером этой организации,
– рассказал он.
Чиновник добавил, что Аргентина продолжит работать над "восстановлением связей, которые позволят модернизировать и обучать" их силы по стандартам НАТО.
Что это означает
Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО в качестве "глобального партнера". Известно, что такой статус в Южной Америке, имеет только Колумбия.
Это означает, что военный представитель Аргентины будет постоянно присутствовать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что позволит участвовать в совместных оборонных инициативах.
Однако, как пояснил журналист Андрей Цаплиенко, из-за споров относительно территории, известной, как Фолклендские (Мальвинские) острова, Великобритания может заблокировать заявку Аргентины.
Недавно Швеция официально вступила в НАТО: что известно
- 7 марта Швеция официально стала членом натовской семьи. О пополнении Альянса говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа США. Там говорится, что членов НАТО теперь 32.
- Вступление страны длительное время блокировала Анкара из-за разногласий в вопросе о свободе слова и вероисповедания. Турцию возмущало то, что Стокгольм неоднократно позволял акции, на которых публично сжигали Коран – священное писание мусульман.
- Кроме того, Швеция долгое время была прибежищем для преследуемой и признанной турками террористической Рабочей партии Курдистана. Впрочем, конце концов, в конце января 2024 года странам удалось прийти к консенсусу.
- Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг направил Швеции официальное приглашение к вступлению в Альянс. После этого Ульф Кристерссон поставил подпись под документами о вступлении Швеции.
- Позже он вручил эти бумаги секретарю Госдепа Энтони Блинкену. Это был последний формальный шаг в процедуре, чтобы Швеция считалась полноправным членом НАТО.