Отмечается, что страна выбрала путь сотрудничества со странами, которые защищают свободу. Кроме этого, Милей хочет провести саммит, чтобы поддержать Украину.

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Вертолеты в Украине

Аргентина уже передала Украине два вертолета Ми-171Е. Речь идет о двух бортах в арктической модификации, которые страна приобрела у России в начале 2010-х годов.

Милей определил приоритетными альянсы со странами, защищающими свободу, включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства,

– пишет издание FT.

Кроме этого президент Аргентины планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в этом году. Позиция Милея отличается от других лидеров региона. Бразилец Луис Инасиу Лула да Силва и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор в отличие от аргентинца, занимают более нейтральную позицию.

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