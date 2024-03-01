Отмечается, что страна выбрала путь сотрудничества со странами, которые защищают свободу. Кроме этого, Милей хочет провести саммит, чтобы поддержать Украину.
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Вертолеты в Украине
Аргентина уже передала Украине два вертолета Ми-171Е. Речь идет о двух бортах в арктической модификации, которые страна приобрела у России в начале 2010-х годов.
Милей определил приоритетными альянсы со странами, защищающими свободу, включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства,
– пишет издание FT.
Кроме этого президент Аргентины планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в этом году. Позиция Милея отличается от других лидеров региона. Бразилец Луис Инасиу Лула да Силва и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор в отличие от аргентинца, занимают более нейтральную позицию.
Визит Зеленского в Аргентину
- Еще 10 декабря 2023 года Владимир Зеленский приезжал в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента Хавьера Милея. Во время своего визита украинский лидер имел возможность непосредственно поговорить с политиком.
- Отмечается, что тогда же стороны обсудили следующие шаги в подготовке саммита Украина – Латинская Америка. Он позволит открыть новую страницу в отношениях Украины и государств этого региона. Особое внимание уделили развитию двустороннего сотрудничества в ряде сфер.
- Также Зеленский встретился с лидерами стран Латинской Америки. Состоялись разговоры с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.
- Отметим, что позицию нового президента Аргентины стало заметно сразу. Уже 29 декабря 2023 года Хавьер Милей отказался от того, чтобы Аргентина присоединилась к организации БРИКС. На тот момент в нее входили Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.