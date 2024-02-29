Как отмечают в издании, говорится о "саммите поддержки Латинской Америки" для Украины. Его Хавьер Милей планирует провести в конце 2024 года.
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Милей поддерживает Украину
В FT отмечают, что позиция Хавьера Милей по поводу большой войны, развязанной Россией против Украины, отличает его от других лидеров региона. Собственно, более нейтральную позицию в этом вопросе занимают бразилец Луис Инасиу Лула да Силва и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
В то же время, для президента Аргентины в приоритете союзы с теми "странами, защищающими свободу". В частности, говорится о Соединенных Штатах, Израиле и Украине.
В издании также отмечают, что Хавьер Милей выполнил обещание, которое ранее дал Владимиру Зеленскому. Речь идет о передаче Украине двух вертолетов Mi-171E, изготовленных в России.
Зеленский встречался с Милеем: о чем они говорили
- Владимир Зеленский 10 декабря 2023 года прибыл с визитом в Аргентину. Он присутствовал на инаугурации Хавьера Милея. Также у него была возможность пообщаться со своим новым коллегой.
В период войны сложно найти время и пролететь пол земного шара. Но мы услышали вас, ваши сигналы в парламенте и вашу личную энергию по поддержке Украины, наших людей, которые борются против российской агрессии,
– сказал Владимир Зеленский.
- Глава нашего государства также выразил убеждение, что у наших стран может быть общее мощное будущее. Он добавил, что во время инаугурации почувствовал тот уровень поддержки, который у Милея есть от аргентинского народа. И что слышал, как они скандировали "Свобода, свобода, свобода свобода". Зеленский отметил, что это то, за что борются украинцы.
- Президент Украины своему коллеге также рассказал о процессе имплементации Украинской формулы мира. А еще он приглашал его к участию в четвертой встрече советников по вопросам нацбезопасности и внешней политики по реализации Формулы мира в январе 2024 года.
- К слову, уже 29 декабря 2023 года Хавьер Милей отказался от того, чтобы Аргентина присоединилась к организации БРИКС. На тот момент в нее входили Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.