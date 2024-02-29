Как отмечают в издании, говорится о "саммите поддержки Латинской Америки" для Украины. Его Хавьер Милей планирует провести в конце 2024 года.

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Милей поддерживает Украину

В FT отмечают, что позиция Хавьера Милей по поводу большой войны, развязанной Россией против Украины, отличает его от других лидеров региона. Собственно, более нейтральную позицию в этом вопросе занимают бразилец Луис Инасиу Лула да Силва и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

В то же время, для президента Аргентины в приоритете союзы с теми "странами, защищающими свободу". В частности, говорится о Соединенных Штатах, Израиле и Украине.

В издании также отмечают, что Хавьер Милей выполнил обещание, которое ранее дал Владимиру Зеленскому. Речь идет о передаче Украине двух вертолетов Mi-171E, изготовленных в России.

Зеленский встречался с Милеем: о чем они говорили

Владимир Зеленский 10 декабря 2023 года прибыл с визитом в Аргентину. Он присутствовал на инаугурации Хавьера Милея. Также у него была возможность пообщаться со своим новым коллегой.

В период войны сложно найти время и пролететь пол земного шара. Но мы услышали вас, ваши сигналы в парламенте и вашу личную энергию по поддержке Украины, наших людей, которые борются против российской агрессии,

– сказал Владимир Зеленский.