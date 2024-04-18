Глава оборонного ведомства Аргентины встретился с заместителем Генерального секретаря Североатлантического альянса. Он представил официальное письмо, информирует 24 Канал.

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Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО

Луис Петри в соцсети "Х" сообщил, что днем, 18 апреля, он обратился в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе с просьбой о присоединении к НАТО.

Я встретился с заместителем генерального секретаря НАТО. Я представил письмо о намерениях, в котором описана просьба Аргентины стать глобальным партнером этой организации,

– рассказал он.

Чиновник добавил, что Аргентина продолжит работать над "восстановлением связей, которые позволят модернизировать и обучать" их силы по стандартам НАТО.

Что это означает

Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО в качестве "глобального партнера". Известно, что такой статус в Южной Америке, имеет только Колумбия.

Это означает, что военный представитель Аргентины будет постоянно присутствовать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что позволит участвовать в совместных оборонных инициативах.

Однако, как пояснил журналист Андрей Цаплиенко, из-за споров относительно территории, известной, как Фолклендские (Мальвинские) острова, Великобритания может заблокировать заявку Аргентины.

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