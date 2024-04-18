Очільник оборонного відомства Аргентини зустрівся із заступником Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу. Він представив офіційного листа, інформує 24 Канал.
Дивіться також Аргентина передала Україні два гелікоптери: вона їх отримала від Росії, – FT
Аргентина хоче стати глобальним партнером НАТО
Луїс Петрі у соцмережі "Х" повідомив, що вдень, 18 квітня, він звернувся до штаб-квартири НАТО у Брюсселі із проханням щодо приєднання до НАТО.
Я зустрівся із заступником генерального секретаря НАТО. Я представив листа про наміри, в якому описано прохання Аргентини стати глобальним партнером цієї організації,
– розповів він.
Посадовець додав, що Аргентина продовжить працювати над "відновленням зв'язків, які дозволять модернізувати та навчати" їхні сили за стандартами НАТО.
Що це означає
Аргентина подала заявку на приєднання до НАТО в якості "глобального партнера". Відомо, що такий статус в Південній Америці, має тільки Колумбія.
Це означає, що військовий представник Аргентини буде постійно присутній в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, що дозволить брати участь в спільних оборонних ініціативах.
Однак, як пояснив журналіст Андрій Цаплієнко, через суперечки щодо території, відомої, як Фолклендські (Мальвінські) острови, Велика Британія може заблокувати заявку Аргентини.
Нещодавно Швеція офіційно вступила в НАТО: що відомо
- 7 березня Швеція офіційно стала членом натівської родини. Про поповнення Альянсу йдеться у документі, опублікованому на сайті Держдепу США. Там мовиться, що членів НАТО тепер 32.
- Вступ країни тривалий час блокувала Анкара через розбіжності у питанні про свободу слова та віросповідання. Туреччину обурювало те, що Стокгольм неодноразово дозволяв акції, на яких публічно спалювали Коран – священне письмо мусульман.
- Крім того, Швеція тривалий час була прихистком для переслідуваної та визнаної турками терористичною Робітничої партії Курдистану. Втім, зрештою, наприкінці січня 2024 року країнам вдалося дійти консенсусу.
- Перед цим генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав Швеції офіційне запрошення до вступу в Альянс. Після цього Ульф Крістерссон поставив підпис під документами щодо вступу Швеції.
- Пізніше він вручив ці папери секретарю Держдепу Ентоні Блінкену. Це був останній формальний крок у процедурі, щоб Швеція вважалася повноправним членом НАТО.