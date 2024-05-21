Дружина сирійського диктатора Асада хвора на лейкемію

У президента Сирії зробили заяву щодо його дружини. Так, там зазначили, що у неї діагностували лейкемію.

Відомо, що це не перше онкологічне захворювання у першої леді Сирії. Декілька років тому у ЗМІ зазначалося, що вона хворіла на рак молочної залози.

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Що відомо про нову хворобу дружини Башара Асада

У 48-річної Асми Асад діагностовано лейкемію. Про це стало відомо у вівторок, 21 травня. Відповідну заяву зробили у президента Сирії.

У виданні AP зазначили, що у повідомленні йдеться, що у дружини сирійського диктатора діагностували гострий мієлоїдний лейкоз "після появи кількох симптомів і після комплексної серії медичних тестів і обстежень".

Вона "дотримуватиметься протоколу спеціалізованого лікування, який включає суворі заходи з профілактики інфекцій", і "тимчасово відмовиться від усіх прямих зобов'язань" у рамках плану лікування.

З моменту, відколи жінка оголосила, що повністю одужала від раку молочної залози пройшло майже п'ять років.

Нагадаємо, канцелярія глави сирійської держави у 2018 році повідомила про те, що у Асми Асад виявили серйозне онкологічне захворювання. Тоді у Асми Асад діагностували злоякісну пухлину молочної залози. Хвороба була виявлена на ранній стадії. Вже через рік вона заявила, що перемогла онкологію.

В 2023 році на Башара Асада видали ордер у Франції: що відомо

У Франції видали ордер на арешт сирійського диктатора Башара Асада та його брата Махера аль-Асада як командувача 4-ї танкової дивізії. Також дозволили арешт директора філії 450 Центру наукових досліджень (CERS) генерала Гасана Аббаса та глави служби безпеки й офіцера зв'язку між президентським палацом і CERS генерала Басам ель-Хасана.

Башара Асада та трьох високопосадовців звинуватили у співучасті у злочинах проти людяності та співучасті у воєнних злочинах. Правосуддя Франції вважає, що вони причетні до хімічних атак, скоєних в Сирії в 2013 році.