Мобілізація, нова зброя чи ядерка: якою буде реакція Кремля на дрони у Москві
Росіяни заявили, що на "атаку безпілотників" по Кремлю "буде відповідь". Ймовірно, може йтися про масову мобілізацію, удар по Києву високоточною зброєю або ж застосування ядерки.
На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, актуальний лише останній варіант. Таку думку він висловив 24 Каналу.
Важливо Точно в ціль, або операція "Руст-2": кому вигідне перше з 1942 року бомбардування Кремля
Єдиний ризик – ядерка
Як підкреслив політтехнолог, мобілізація вже оголошена і триває. Зараз російське керівництво може забирати в армію кого завгодно у будь-якій кількості. В указі не зазначена конкретна цифра.
Минулого разу їм не знадобився привід, просто взяли й оголосили. Ба більше, зараз вони прийняли закон про електронні повістки, і від цієї служби майже не ухилитися. Будь ласкавий, йди!,
– акцентував Шейтельман.
Що ж до потужніших ударів по Києву, у столицю вже прилітали усі види зброї. Зокрема, окупанти активно обстрілювали місто "Іскандерами", особливо на початку війни. Тоді вони думали, що візьмуть "Київ за 3 дні", тож не економили ці ракети. Потім вони стали прилітати рідше.
"Кинджалами", "Іскандерами" й крилатими ракетами по столиці вже били. У росіян немає жодної нової зброї, надзброї чи великих запасів,
– говорить політтехнолог.
У них немає інших інструментів, аніж ті, які вони вже використовують. Ворог застосовує абсолютно усе. На жаль, крилатими ракетами росіяни обстрілювали нашу територію, обстрілюють і будуть обстрілювати. Тож ракети, які мають прилетіти в Україну, все одно прилетять – чи то сьогодні, чи то завтра.
Єдиний реальний ризик – застосування ядерної зброї. Це те, чого вони ще не робили,
– зауважив Михайло Шейтельман.
Щоправда, є цікавий нюанс. Дмітрій Мєдвєдєв, головний апологет ядерних бомбардувань, який особисто погрожував декільком країнам ударами, цього разу такого не запропонував.
"Він заткнувся з цією ядерною зброєю. Схоже, також зрозумів, що потрібно боятися. Він – заступник секретаря ради безпеки. Потрапило у купол – туди, де його робоче місце. Він зрозумів, що може добазікатися", – резюмував Шейтельман.
Політтехнолог про останній аргумент Кремля: дивіться відео
Якою є ймовірність удару: оцінка розвідки США
- Кремль регулярно застосовує ядерну риторику для погроз різним країнам. Росіяни постійно волають про "червоні лінії", перетин яких змусить їх завдати удару.
- У розвідці США поділилися власною оцінкою ймовірності ухвалення рішення нашим ворогом. Так, директорка Центральної розвідки США Евріл Хейнс у Сенатському комітеті з питань збройних сил сумнівається, що Кремль здатен "натиснути на кнопку".
- "Це дуже малоймовірно, це наша поточна оцінка", – стверджують в американській розвідці.