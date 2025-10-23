Нічна атака БпЛА, вибухи у Росії, на фронті тривають напружені бої: хронологія 1338 дня війни
Вже понад три з половиною роки Україна живе у стані повномасштабної війни, щодня стримуючи натиск російських військ. На різних напрямках фронту тривають важкі бої, а ворог не припиняє обстрілів українських міст і критичної інфраструктури.
24 Канал зібрав головне за день: перебіг бойових дій, заяви світових політиків на міжнародній арені та внутрішньополітичні події 23 жовтня.
Що відбувається 23 жовтня?
У Сумах ворог уночі атакував дронами залізницю
На заводі в Челябінській області Росії пролунали вибухи та спалахнула пожежа
Чому Україні не передадуть ракети Tomahawk?
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті
Атака ударних дронів російської армії сталася близько 3 ночі. Згодом в ОВА повідомили, що удар БпЛА ворога припав на територію залізничної станції у Сумах.
Унаслідок влучання є 2 постраждалих, це працівники залізниці.
Увечері 22 жовтня в Копєйську Челябінської області сталася пожежа на заводі "Пластмасс". Повідомляється, що невідомі дрони могли атакувати підприємство.
Водночас російські ЗМІ заперечують, що завод з виробництва боєприпасів уразили безпілотники. Натомість причиною вибуху та пожежі називають "порушення техніки безпеки".
Губернатор Челябінської області Олександр Текслер розповів, що внаслідок вибуху в Копєйску є жертви. Загалом відомо про 9 загиблих.
Дональд Трамп заявив, що США не погодили передання Україні далекобійних ракет Tomahawk, тому що потрібно від 6 місяців до одного року, аби навчитися ними користуватися.
Він також додав, що Сполучені Штати взагалі не планують навчати інші армії, як застосовувати Tomahawk.
У Європейському Союзі ухвалили рішення щодо 19-го пакету санкцій проти Росії. Усі країни об'єднання підтримали запровадження нових обмежень.
Це сталося після того, як Словаччина зняла застереження щодо затвердження нового пакета: країна офіційно підтримала ініціативу.
Президент США заявив, що відмовився проводити зустріч із президентом Росії. Дональд Трамп вважає, що розмову з Владіміром Путіним треба буде провести пізніше.
Я не відчуваю, що це було б правильно (зустрітися зараз із Путіним – 24 Канал), щоб дістатися туди, куди треба дістатися. Тож я скасував це. Але ми зробимо це у майбутньому,