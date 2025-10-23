Нічна атака БпЛА, вибухи у Росії, на фронті тривають напружені бої: хронологія 1338 дня війни

Вже понад три з половиною роки Україна живе у стані повномасштабної війни, щодня стримуючи натиск російських військ. На різних напрямках фронту тривають важкі бої, а ворог не припиняє обстрілів українських міст і критичної інфраструктури.

24 Канал зібрав головне за день: перебіг бойових дій, заяви світових політиків на міжнародній арені та внутрішньополітичні події 23 жовтня.

Читайте також Очікуємо 100 – 150 винищувачів Grippen: офіцер ЗСУ розкрив, як їх можуть використати

Що відбувається 23 жовтня?