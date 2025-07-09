Авіаудар по Костянтинівці: троє загиблих і руйнування десятків будинків
- Російська авіація завдала удару по Костянтинівці, зруйнувавши адмінбудівлю та пошкодивши 21 житловий будинок.
- Під завалами загинули троє людей, ще одна людина була поранена, рятувальники витягли понад 20 тонн уламків.
Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці на Донеччині, зруйнувавши адмінбудівлю та пошкодивши десятки будинків. Під завалами загинули троє людей, ще одна людина дістала поранення.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Вдень 9 липня російська авіація атакувала Костянтинівку на Донеччині.
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Росіяни атакували Костянтинівку
Внаслідок удару було зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю, а також пошкоджено 21 приватний житловий будинок та інфраструктурний об’єкт.
Під завалами адмінбудівлі рятувальники знайшли тіла двох загиблих чоловіків, ще одна людина загинула в іншому місці, а ще один місцевий мешканець отримав поранення. Під час розбору завалів надзвичайники вилучили понад 20 тонн уламків зруйнованих конструкцій.
Удар авіації Росії по Костянтинівці / Фото: ДСНС Донеччини
Також ДСНС ліквідувала пожежі у чотирьох приватних будинках на загальній площі близько 270 квадратних метрів. Рятувальники повідомили, що всі аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару завершено.