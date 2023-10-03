Чому ворог активніше атакує "Шахедами" та які складні траєкторії використовує

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чому окупанти активніше атакують Україну "Шахедами". Юрій Ігнат розповів, що для ворога це легше, швидше та дешевше.

Речник Повітряних сил ЗСУ в ефірі телемарафону пояснив, що відсоток збиття "Шахедів" та ракет приблизно однаковий. Вранці Юрій Ігнат розповів, що у ніч проти 3 жовтня був успішний результат роботи ППО, пише 24 Канал.

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Чому Росія збільшує атаки "Шахедами"

Чому вони збільшують (атаки – 24 Канал) "Шахедами"? Тому що це легше, швидше, дешевше. Тому вони зосередилися на виробництві саме ударних БпЛА. Ракети швидко не вдасться виготовляти. Тим паче якщо санкції будуть посилюватися, а головне – контроль наших партнерів за їх дотриманням,

– пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

За словами Юрія Ігната, технології, які закладені у "Шахедах" та ракетах – західні.

Які складні траєкторії запуску дронів та ракет використовує Кремль

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що російські "Шахеди" летять через їхню зону відповідальності, стартуючи на Кримському півострові, на південно-східному узбережжі Азовського моря.

Заходячи з моря, (російські дрони – 24 Канал) починають баражувати саме в нашій зоні відповідальності. І потім, якщо раптом подолають нашу протиповітряну роботу, тоді прокладають маршрути глибше. Дуже часто використовують складні траєкторії саме для того, щоб виснажувати Сили оборони,

– заявила Наталія Гуменюк.

Вона уточнила, за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ в телеграмі можна уявити цей маршрут, коли дрони та ракети пролітають через південні області й починають маневрувати.

"Повертаючи на схід, потім на захід, знову повертаючись до півдня. І таким чином вони прокладають складні траєкторії, використовуючи особливості ландшафту, русла річок, саму акваторію самого Чорного моря, де низько ідуть над ним, щоб приглушити свій характерний звук", – пояснила речниця.

За її словами, робота протиповітряної оборони України у ніч проти 3 жовтня тривала понад три години, однак була досить результативною.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня уточнила, що у ніч проти 3 жовтня російські окупанти атакували Миколаївську та Дніпропетровську області. Над Миколаївщиною наші військові збили 15 дронів, над Дніпропетровщиною – один. Далі вже працювало Повітряне командування "Схід". Адже ворог атакував південно-східний напрямок України.

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