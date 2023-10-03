Почему враг активнее атакует "Шахедами" и какие сложные траектории использует

В Воздушных силах ВСУ рассказали, почему оккупанты активнее атакуют Украину "Шахедами". Юрий Игнат рассказал, что для врага это легче, быстрее и дешевле.

Спикер Воздушных сил ВСУ в эфире телемарафона объяснил, что процент сбития "Шахедов" и ракет примерно одинаков. Утром Юрий Игнат рассказал, что в ночь на 3 октября был успешный результат работы ПВО, пишет 24 Канал.

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Почему Россия увеличивает атаки "Шахедами"

Почему они увеличивают (атаки – 24 Канал) "Шахедами"? Потому что это легче, скорее дешевле. Поэтому они сосредоточились на производстве ударных БПЛА. Ракеты быстро не удастся изготавливать. Тем более, если санкции будут усиливаться, а главное – контроль наших партнеров за их соблюдением,

– объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

По словам Юрия Игната, технологии, заложенные в "Шахедах" и ракетах – западные.

Какие сложные траектории запуска дронов и ракет использует Кремль

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что российские "Шахеды" летят через их зону ответственности, стартуя на Крымском полуострове, на юго-восточном побережье Азовского моря.

Заходя с моря (российские дроны – 24 Канал) начинают баражировать именно в нашей зоне ответственности. И потом, если вдруг справятся с нашей противовоздушной работой, тогда прокладывают маршруты глубже. Очень часто используют сложные траектории именно для того, чтобы истощать Силы обороны,

– заявила Наталья Гуменюк.

Она уточнила, по сообщениям Воздушных сил ВСУ в телеграме можно представить этот маршрут, когда дроны и ракеты пролетают через южные области и начинают маневрировать.

"Возвращая к востоку, затем к западу, снова возвращаясь к югу. И таким образом они прокладывают сложные траектории, используя особенности ландшафта, русла рек, саму акваторию самого Черного моря, где низко идут над ним, чтобы приглушить свой характерный звук", – пояснила спикер.

По ее словам, работа противовоздушной обороны Украины в ночь на 3 октября продолжалась более трех часов, однако была достаточно результативной.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга уточнила, что в ночь на 3 октября российские оккупанты атаковали Николаевскую и Днепропетровскую области. Над Николаевщиной наши военные сбили 15 дронов, над Днепропетровщиной – один. Дальше уже работало Воздушное командование "Восток". Ведь враг атаковал юго-восточное направление Украины.

Сколько целей сбили Воздушные силы ВСУ