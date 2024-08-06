Упродовж місяців Україна просила у союзників дозволити бити далекобійною зброєю по російських аеродромах. Втім, з Білого дому звучало однозначне "ні". У ЗМІ пояснили, якими можуть бути наслідки таких зволікань від американців.

Побоюючись ескалації, США забороняють використовувати ATACMS для ударів по Росії. Не чекаючи згоди від партнерів, Україна посилила свої атаки на найбільш вразливі російські аеродроми, скориставшись зброєю власного виробництва. Так, 4 серпня дрони уразили авіабазу "Морозовськ" у Ростовській області, знищивши один Су-34, пошкодивши ще два літаки і спаливши склад боєприпасів.

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Запізнілі рішення від США дорого обходяться Україні

Втім, видання називає цю атаку на аеродром "гіркою перемогою українців", адже здійснювати подібні рейди стає все важче. Росіяни передислоковують свої військові літаки на менш вразливі бази.

Ворожі винищувачі становлять серйозну загрозу для України. Адже вони випускають по нашій території КАБи, рівняючи із землею позиції на фронт та міста. При цьому самі літаки залишаються поза межами досяжності найкращих систем ППО. Щодня росіяни скидають до 100 КАБів, деякі вагою понад три тонни.

Як руйнівна зброя для міст, КАБи були вирішальним чинником практично кожної недавньої перемоги Росії по всій лінії фронту. Саме завдяки ним окупантам вдалося захопити Авдіївку. Бомби роблять інфраструктуру міста непридатною для оборони.

Втрачена можливість

Цього літа Україна мала рідкісну нагоду вдарити по авіабазі "Мальшево", яка розташована у Воронезькій області усього за 160 кілометрів від кордону. Там якраз 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВПС Росії поставив десятки Су-34.

Воронезьке "Мальшево" є досить добре захищеною базою, тому Київ просив дозволити обстріляти цю базу ATACMS. Однак адміністрація Байдена відмовила.

Вже зараз росіяни перемістили перемістили левову частку цінного військового майна подалі від прикордонної зони з Україною, зокрема вивели Су-34 з "Мальшево".

Сьогодні багато Су-34 розташовані на базах за сотні миль від кордону. Вони захищені від ATACMS, найпотужніші з яких мають радіус дії лише 290 миль.

Якщо Білий дім коли-небудь дасть дозвіл на рейди ATACMS на російські бази, може бути надто пізно. Найцінніші цілі можуть бути занадто далеко,

– зазначало видання.

Кілька "сушок" залишаються у прикордонні, зокрема на таких аеродромах як "Морозовськ". Втім, аби завадити окупантам здійснювати бомбардування України КАБами, їй потрібно знищити десятки Су-34 — не один і не кілька.