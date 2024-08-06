Последнее поражение "Морозовска" – "горькая победа украинцев": в Forbes объяснили, при чем тут США

В течение месяцев Украина просила у союзников разрешить бить дальнобойным оружием по российским аэродромам. Впрочем, из Белого дома звучало однозначное "нет". В СМИ объяснили, какими могут быть последствия таких колебаний от американцев.

Опасаясь эскалации, США запрещают использовать ATACMS для ударов по России. Не дожидаясь согласия от партнеров, Украина усилила свои атаки на наиболее уязвимые российские аэродромы, воспользовавшись оружием собственного производства. Так, 4 августа дроны поразили авиабазу "Морозовск" в Ростовской области, уничтожив один Су-34, повредив еще два самолета и сжегши склад боеприпасов.

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Запоздалые решения от США дорого обходятся Украине

Впрочем, издание называет эту атаку на аэродром "горькой победой украинцев", ведь осуществлять подобные рейды становится все труднее. Россияне передислоцируют свои военные самолеты на менее уязвимые базы.

Вражеские истребители представляют серьезную угрозу для Украины. Ведь они выпускают по нашей территории КАБы, сравнивая с землей позиции на фронте и города. При этом сами самолеты остаются за пределами досягаемости лучших систем ПВО. Ежедневно россияне сбрасывают до 100 КАБов, некоторые весом более трех тонн.

Как разрушительное оружие для городов, КАБы были решающим фактором практически каждой недавней победы России по всей линии фронта. Именно благодаря им оккупантам удалось захватить Авдеевку. Бомбы делают инфраструктуру города непригодной для обороны.

Утраченная возможность

Этим летом Украина имела редкую возможность ударить по авиабазе "Мальшево", которая расположена в Воронежской области всего в 160 километрах от границы. Там как раз 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВВС России разместил десятки Су-34.

Воронежское "Мальшево" является достаточно хорошо защищенной базой, поэтому Киев просил разрешить обстрелять эту базу ATACMS. Однако администрация Байдена отказала.

Уже сейчас россияне переместили переместили львиную долю ценного военного имущества подальше от пограничной зоны с Украиной, в частности вывели Су-34 с "Мальшево".

Сегодня многие Су-34 расположены на базах за сотни миль от границы. Они защищены от ATACMS, самые мощные из которых имеют радиус действия всего 290 миль.

Если Белый дом когда-нибудь даст разрешение на рейды ATACMS на российские базы, может быть слишком поздно. Ценные цели могут быть слишком далеко,

– отмечает издание.

Несколько "сушек" остаются в приграничье, в частности на таких аэродромах как "Морозовск". Впрочем, чтобы помешать оккупантам осуществлять бомбардировки Украины КАБами, ей нужно уничтожить десятки Су-34 - не один и не несколько.