В субботу, 3 августа, в Генштабе подтвердили атаку, уточнив, что под прицелом были склады, где противник хранил, в частности, управляемые авиационные бомбы. Аналитики добавляют, что следы пожаров видно и на местах, где россияне парковали истребители.

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Последствия атаки на "Морозовск"

Собственно, проект "Схемы" издания "Радио Свобода" с помощью сервиса Planet Labs сравнил спутниковые кадры аэродрома "Морозовск" до и после обстрела дронов.

Видно, что пораженные склады с боеприпасами, расположены в северо-восточной части аэродрома. Следы пожаров видны и у других зданий, а также у мест парковки российских истребителей,

– пишут журналисты.

Аналитики отмечают, что после атаки беспилотников с аэродрома убрали большинство имеющихся там ранее истребителей.

Вражеский аэродром "Морозовск" до и после атаки / Спутниковые снимки проекта "Схемы"

Местные слышали взрывы, когда БпЛА наносили удар по соответствующей авиабазе. Местные власти "отчитались" о якобы успешном сбитии 3 дронов.



Беспилотники атаковали аэродром "Морозовск" / Изображение проекта "Схемы"

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На кадрах, которые распространяли в сети, было видно масштабный пожар. Пропагандисты утверждали, что в Каменском и Морозовском районах Ростовской области – повреждены складские объекты. О КАБах, конечно, не упоминали.