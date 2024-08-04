Об этом сообщают российские СМИ. Сейчас на месте попадания на аэродроме "Морозовск" работают российские спасатели, передает 24 Канал.

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В районе аэродрома "Морозовск" объявили чрезвычайную ситуацию

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что с утра муниципальная рабочая группа приступила к обходу территории аэродрома "Морозовск", чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой.

В настоящее время, по словам россиянина, якобы зафиксировано повреждение остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях. Голубев сказал, что всем, чьи дома пострадали после атаки, якобы окажут помощь в восстановлении поврежденного имущества.

К слову, у губернатора Ростовской области и министерства обороны России разошлись данные из пропагандистских методичек относительно количества дронов, которые атаковали аэродром "Морозовск". Так, российское минобороны писало, что ночью противовоздушная оборона российских войск сбила сразу 36 беспилотников над Ростовской областью, а Голубев отчитался об атаке 55 беспилотниками. Разница составила в 19 беспилотников, которые, похоже, таки достигли своей цели.

Причастность к атаке по аэродрому "Морозовск" также подтвердили и в Генштабе ВСУ. Там заявили, что информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется, а вместе с этим ударом удалось поразить ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.