Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион атаковали 55 беспилотников. Где же делись еще 19 – в России не рассказали, пишет 24 Канал.

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В Морозовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации

Утром 3 августа минобороны страны-агрессора заверило своих граждан, что ночью противовоздушная оборона российских войск сбила сразу якобы 75 беспилотников. В частности, 36 из них – над Ростовской областью.

В то же время губернатор области Голубев отчитался об атаке 55 беспилотниками. Остальные, похоже, таки точно долетели до целей.

Территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования,

– писал он.

К слову, Голубев также признал, что во время атаки были повреждены складские объекты в двух районах области. Ликвидацией последствий "падения обломков" занимались службы экстренного реагирования.

Похоже, ситуация на утро после атаки БпЛа была непростой, ведь, по сообщению Голубева в 12:00 3 августа, в Морозовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. О его отмене – до сих пор ни слова.

Что известно об атаке

В Генштабе ВСУ рассказали, что Россию атаковали десятки беспилотников – более 70. Попадания были зафиксированы в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

Так, беспилотники атаковали российский Морозовск, где расположен военный аэродром. Там россияне держат Су-34 и Су-30/35, а также Су-24, Су-24М. Собственно, оттуда они и атакуют Восток Украины управляемыми авиационными бомбами.

Также под обстрел попал ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

Кроме того, глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко указал, что в ночь на 3 августа была поражена воинская часть ГРУ.