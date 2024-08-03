Там тревогу объявили еще в 23:00 2 августа, а вот долгожданный для россиян отбой наступил только в 11:36.

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Как провели ночь жители Курской области

В одиннадцать вечера губернатор региона Смирнов предупредил местных об угрозе дронового удара. Он призвал россиян быть бдительными, и утешил, что, мол, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки БпЛА.

В 4 утра Смирнов доложил, что силы ПВО работают по беспилотникам. Чиновник заверил, что 6 дронов вроде бы сбиты. Кроме того, он посоветовал россиянам не трогать обломки снарядов. Только в 8 утра был объявлен отбой.

Три часа на передышку – и снова тревога зазвучала над Курской областью. На этот раз жителям сообщили об опасности ракетной атаки.

Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовке. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или соответствующее укрытие,

– говорилось в сообщении Смирнова.

Впрочем, скрываться в ваннах россиянам пришлось не долго. К сожалению. Через двадцать минут тревогу отменили.

Всего над Орловской областью сбили 17 БпЛА, по сообщению минобороны страны-агрессора.

Напомним, что ночью Россию атаковали 75 дронов. Было поражено несколько нефтебаз и аэродром "Морозовск".