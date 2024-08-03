Об этом сообщают источники 24 Канала. Спецоперация проводилась совместно с ГУР и Силами обороны.

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Удары по авиации, ПВО и складам

Украинские беспилотники отработали на отлично, попав в склад авиационных боеприпасов. Детонация была такая, что местным жителям не хватило запаса ругани, чтобы описать свои впечатления от масштаба взрывов и расцветшего "хлопка",

– утверждает источник.

В то же время сейчас российские власти пытаются скрыть последствия прилета по военному объекту. Там списывают все на пожар в обычных складских помещениях.

К слову, также дроны ГУР этой ночью сожгли нефтекомбинат "Атлас" в Ростовской области. По нему попали 15 дронов, в результате чего возник пожар. Этот склад обеспечивает горюче-смазочными материалами россиян на оккупированных территориях.

Кроме этого, под ударом оказалась нефтебаза "Губкинская" в Белгородской области.

Заметим, что оккупанты заявили, якобы всего 75 беспилотников ударили по 7 регионам России.