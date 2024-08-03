Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Силам обороны удается успешно адаптировать беспилотники к противодействию российским средствам воздушной обороны и РЭБам. Это комплексные действия с применением всех возможных вариантов работы украинских дронов.

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"В своих предположениях я делал бы ставку на креативность Сил обороны, ведь они отрабатывают различные тактики", – сказал он.

Работа украинских беспилотников

Иван Ступак отметил, что россияне, комментируя работу украинских дронов, утверждали, что они действовали очень уверенно. ПВО на аэродроме "Морозовск", вероятно, отсутствовала, из-за неизвестных обстоятельств.

Украинские военные, во время атак по территории страны-агрессора, фиксируют, где и когда пропала связь с беспилотником до момента попадания в цель. Это означает, что он был сбит. Остальные дроны, которые остаются в воздухе меняют маршрут полета, чтобы атаковать цель с другой стороны.

Это показывает насколько гибкая система. Если беспилотник сбит, то это означает, что там есть противодействие и нет смысла лететь в этот регион, поэтому стоит облететь его,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.