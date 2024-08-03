Сейчас официального подтверждения этой информации от Вооруженных сил не поступало. Однако точно известно, что в Ростовской области горел не один военный объект.

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Удар по части российского ГРУ

Довольно мощная работа наших сил этой ночью: аэродромы, нефтебазы, военная часть ГРУ – это все в Курской, Ростовской, Белгородской областях. Наращиваем – это хорошо,

– написал глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

По информации из сети, этой ночью БпЛА ударили по воинской части №11659 в Ростовской области. Там размещается 22 отдельная бригада специального назначения.

Отмечается, что технику из воинской части уже всю растянули, однако там до сих пор жили специалисты ГРУ.

Воинская часть №11659 за день до атаки / фото из сети

К слову, источники 24 Канала рассказали, что в результате удара по аэродрому "Морозовск" в той же Ростовской области были поражены склады с боеприпасами, в частности КАБами, а также авиация и ПВО.

Также дроны ГУР этой ночью сожгли нефтекомбинат "Атлас" в Ростовской области. По нему попали 15 дронов, в результате чего возник пожар. Пострадала и нефтебаза "Губкинская" в Белгородской области.