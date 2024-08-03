Как сообщают источники 24 Канала, в атаке на "Атлас" были задействованы 15 дронов. Повреждены несколько резервуаров с горюче-смазочными материалами.

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Яскарава пожар на "Атласе"

В сеть попало видео, на котором зафиксирован момент удара по одному из резервуаров. Известно, что ликвидацией последствий "хлопка" на месте занимались 90 пожарных и 30 единиц техники.

Отметим, что "Атлас" обеспечивал топливом войска россиян на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как дроны ГУР отрабатывали по нефтебазе: смотрите видео

Напомним, что пока беспилотники ГУР штурмовали "Атлас", дроны СБУ ударили по аэродрому "Морозовск". Там поражен склад с авиационными боеприпасами.