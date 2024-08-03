Як повідомляють джерела 24 Каналу, в атаці на "Атлас" були задіяні 15 дронів. Пошкоджено декілька резервуарів з паливно-мастильними матеріалами.

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Яскарава пожежа на "Атласі"

У мережу потрапило відео, на якому зафіксовано момент удару по одному з резервуарів. Відомо, що ліквідацією наслідків "бавовни" на місці займалися 90 пожежників та 30 одиниць техніки.

Зазначимо, що "Атлас" забезпечував паливом війська росіян на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як дрони ГУР відпрацьовували по нафтобазі: дивіться відео

Нагадаємо, що поки безпілотники ГУР штурмували "Атлас", дрони СБУ вдарили по аеродрому "Морозовськ". Там уражено склад з авіаційними боєприпасами.