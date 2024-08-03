Наразі офіційного підтвердження цієї інформації від Збройних сил не надходило. Однак точно відомо, що у Ростовській області горів не один військовий об'єкт.

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Удар по частині російського ГРУ

Доволі потужна робота наших сил цієї ночі: аеродроми, нафтобази, військова частина ГРУ – це все в Курській, Ростовській, Бєлгородській областях. Нарощуємо – це добре,

– написав голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За інформацією з мережі, цієї ночі БпЛА вдарили по військовій частині №11659 у Ростовській області. Там розміщується 22 окрема бригада спеціального призначення.

Зазначається, що техніку з військової частини вже всю розтягнули, проте там досі жили фахівці ГРУ.

Військова частина №11659 за день до атаки / фото з мережі

До слова, джерела 24 Каналу розповіли, що внаслідок удару по аеродрому "Морозовськ" у тій-таки Ростовській області було уражено склади з боєприпасами, зокрема КАБами, а також авіацію та ППО.

Також дрони ГУР цієї ночі спалили нафтокомбінат "Атлас" у Ростовській області. По ньому влучили 15 дронів, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждала й нафтобаза "Губкінська" у Бєлгородській області.