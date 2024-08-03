Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Силам оборони вдається успішно адаптовувати безпілотники до протидії російським засобам повітряної оборони та РЕБам. Це комплексні дії із застосуванням усіх можливих варіантів роботи українських дронів.

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"У своїх припущеннях я робив би ставку на креативності Сил оборони, адже вони відпрацьовують різні тактики", – сказав він.

Робота українських безпілотників

Іван Ступак зазначив, що росіяни, коментуючи роботу українських дронів, стверджували, що вони діяли дуже впевнено. ППО на аеродромі "Морозовськ", ймовірно, була відсутня, через невідомі обставини.

Українські військові, під час атак по території країни-агресорки, фіксують, де і коли зник зв'язок із безпілотником до моменту влучання в ціль. Це означає, що він був збитий. Решта дронів, які залишаються в повітрі змінюють маршрут польоту, щоб атакувати ціль з іншої сторони.

Це показує наскільки гнучка система. Якщо безпілотник збито, то це означає, що там є протидія і немає сенсу летіти в цей регіон, тому варто оминути його,

– наголосив ексспівробітник СБУ.