В сети появились фото пожарища на месте, где когда-то были российские боеприпасы. К слову, также ВСУ в тот день уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34, а также были повреждены еще два самолета.

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Пепелище из КАБов

В сети появились подробные фото средств поражения уничтоженного состава на аэродроме "Морозовск". Сообщается, что там были поражены ФАБ-500М62, ФАБ-250, РВВ Р-27, Р-73, РБК-500, ФАБ-500Т, ОФАБ-100-120, КАБ-1500ЛГ-Ф (К022) и тому подобное.

Фото уничтоженного российского БК: огненные кадры

Ранее спутниковые снимки повреждений показали в Главном управлении разведки. На них видно, что вражеский склад авиационного вооружения полностью уничтожен – от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли. Также там можно заметить, что два российских самолета, вероятно, были повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.