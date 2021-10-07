Атомний підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом в Південнокитайському морі

Американський підводний човен із атомним приводом врізався у невідомий об'єкт у Південнокитайському морі. Кілька моряків внаслідок зіткнення отримали травми.

Офіційно наразі не повідомляють, на що саме напоровся підводний човен. Втім, чиновники запевняють, що це не був інший підводний човен.

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Об що вдарився підводний човен – неясно

Постраждала субмарина швидкої атаки ВМС США Connecticut. У Південнокитайському морі вона перебувала у рамках масштабної демонстрації сили в цьому регіоні. У ході навчань спостерігали кораблі з США, Великої Британії, Японії, Австралії, Канади та Нідерландів. Як стверджують офіційні джерела, субмарина не вдарялася в якийсь інший човен.

У результаті аварії постраждали кілька моряків, які перебували на борту корабля USS Connecticut. Відповідно до заяви Тихоокеанського флоту США, ніхто не отримав травми, небезпечні для життя. Також не зазнало ушкоджень саме судно.

Підводний човен залишається в безпечному та стабільному стані. Атомна установка та космічні установки USS Connecticut не постраждали і залишаються повністю робочими,

– йдеться у повідомленні.

У ВМС США зазначили, що розслідуватимуть інцидент. Аварія сталася, коли напруга у регіоні зросла через вторгнення китайських військових у зону інтеграції Тайваню.

Де розташоване Південнокитайське море: дивіться карту

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