Аудит COVID-витрат на МВС виявив порушень у сумі 26,5 мільйона гривень

Держаудитслужба здійснила перевірку витрат Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом за 2020 рік, який використали на потреби МВС. Аудит виявив численні порушення на суму 26,5 мільйона гривень.

Про це мовиться у звіті Держаудитслужби, підготовленого для Міжнародного валютного фонду, повідомляє StateWatch.

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Загальна сума порушень складає 26,5 мільйонів гривень, з яких усунути вдалося лише 6,6. Натомість ще 10,3 мільйона гривень вважаються втраченими.

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У межах аудиту перевірили територіальні органи МВС, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Саме цим відомствам протягом 2020 року виділяли на доплати 4,7 мільярда гривень.

З отриманих коштів відомство не витратило лише 6 мільйонів гривень, показавши найбільшу результативність та швидкість з витрачання коштів COVID-фонду.

Аудитори провели велику роботу, поряд з тим у звітах для МВФ не проаналізована основна аномалія витрат з COVID-фонду, а саме: виплати на поліцію під час боротьби з пандемією за загальним об'ємом були не набагато менше ніж виплати медичному персоналу і часто платилися швидше та ефективніше, ніж медикам, які рятували пацієнтів,

– відмітили в StateWatch.

Лідером за чисельністю працівників, які отримали доплати та за середнім розміром виплат на 1 працівника, є Національна поліція України. Доплати отримали 93 422 працівники, середній розмір виплати на одну особу становить 32 333 гривні.

Серед основних порушень аудитори виокремили:

територіальні органи МВС на доплати медичним та іншим працівникам використовували 7,7 мільйона гривень з фонду. Хоча в установах охорони здоров'я відомства не було хворих з пневмоніями й людей з підозрою або підтвердженим COVID-19;

з пневмоніями й людей з підозрою або підтвердженим COVID-19; окремі медустанови міністерства здійснювали виплати на 2,1 мільйона гривень при відсутності підтвердження зайнятості працівників на роботах з ліквідації пандемії;

працівників на роботах з ліквідації пандемії; деякі медичні установи МВС призначали доплати на 0,3 мільйона гривень працівникам за час перебування у відпустці , на лікарняному, навчанні тощо;

, на лікарняному, навчанні тощо; військовим призначали доплати без урахування пропорційності часу, в який вони забезпечували порядок в умовах контакту з населенням. На це витратили 1,5 мільйона гривень.

За матеріалами аудиторів 51 матеріал переданий в правоохоронні органи.