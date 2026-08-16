Найпопулярніші кросовери в Україні: добірка моделей нового та вторинного ринку

На вторинному ринку картина дещо інша: тут особливо сильні Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Nissan Qashqai, Mazda CX-5 та Hyundai Tucson. За даними рейтингу імпортованих уживаних SUV за першу половину 2026 року, частка кросоверів серед таких автомобілів досягла 53%.

Тому редакція Auto24 зібрала моделі, які мають особливо сильні позиції в Україні. Їх можна обирати як новими з автосалону, так і розглядати на вторинному ринку.

Renault Duster – практичний вибір без зайвих ускладнень

Renault Duster залишається одним із головних фаворитів українського ринку. У травні 2026 року він став найбільш продаваним новим автомобілем в Україні, а за підсумками перших п'яти місяців також очолював рейтинг нових SUV. Його популярність пояснюється просто: великий кліренс, відносно проста конструкція, доступне обслуговування та можливість вибрати повний привід. Duster добре пристосований до українських доріг і не вимагає переплачувати за складні технології.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Renault Duster третього покоління

Перше покоління – найдешевший спосіб отримати простий кросовер, причому конструктивно він дуже близький до інших бюджетних моделей Renault. Друге покоління стало трішки якіснішим, тому саме його можна вважати найбільш збалансованим варіантом на вторинному ринку. Водночас потрібно уважно перевіряти кузов, стан повного приводу, дизельні мотори та історію обслуговування. Ця модель підійде тим, кому потрібен недорогий універсальний автомобіль для міста, траси, села та поганих доріг.

Toyota RAV4 – один із найліквідніших кросоверів

Toyota RAV4 – ще один традиційний фаворит українців. Його цінують за ресурс, ліквідність та велику кількість пропозицій на вторинному ринку. При цьому різні покоління автомобіля досить сильно відрізняються за характером. Детальний огляд кожної з генерацій цього кросовера ми зробили в окремому матеріалі, однак для усіх них діє чітке правило – до дизелів слід ставитися обережно, або взагалі оминати: їхній потенційно дорогий ремонт може звести нанівець перевагу невисокої ціни автомобіля.

Toyota RAV4 шостої генерації

З липня в Україні офіційно продається вже нове, шосте покоління, що доступне з гібридними та плагін-гібридними силовими установками. Новинка підійде покупцям, для яких важливі надійність, висока залишкова вартість та економічність.

Hyundai Tucson – золота середина вторинного ринку

Hyundai Tucson десятиліттями залишається одним із найпомітніших гравців українського ринку. У моделі фактично чотири покоління, і між ними величезна різниця. У власному огляді всіх генерацій ми відзначали рестайлінгові автомобілі 2018-2020 років із дизельним двигуном та класичною автоматичною коробкою як один із найцікавіших варіантів на вторинному ринку.

Hyundai Tucson четвертого покоління

Четверте покоління значно сучасніше, технологічніше та дорожче. Воно цікаве гібридами, але складніша електроніка та вища ціна роблять його іншим типом покупки. Попри це, модель точно підійде сім'ям, яким потрібен комфортний і практичний кросовер без переходу у преміумсегмент.

Mazda CX-5 – для тих, хто хоче керувати, а не просто їхати

Mazda CX-5 відрізняється від більшості конкурентів характером. Її головними перевагами стали керованість, дизайн та атмосферні бензинові двигуни SkyActiv-G. Перше покоління дебютувало у 2012 році. Воно має хорошу репутацію, тому найкраще шукати рестайлінгові автомобілі після 2015 року – вони отримали кращу шумоізоляцію та оновлений салон.

Mazda CX-5 2026 року (дебютує в Україні пізніше)

Друге покоління стало тихішим, комфортнішим та якіснішим. Оптимальний варіант для купівлі вживаного авто: CX-5 другого покоління з атмосферним бензиновим 2,5-літровим двигуном та шестиступеневою автоматичною коробкою. Саме таку конфігурацію ми визначали як найбільш збалансовану у попередньому огляді моделі.

Нова, третя генерація моделі дебютує в Україні вже незабаром. Mazda CX-5 підійде водіям, які хочуть поєднати надійність, комфорт і приємну керованість.

Nissan Qashqai – кросовер, який фактично створив окремий клас

Nissan Qashqai особливо популярний саме у Європі та Україні. У рейтингу свіжопригнаних вживаних SUV за 2026 рік він посідає п'яте місце. Перше покоління відносно просте, недороге в обслуговуванні та має величезну кількість пропозицій на вторинному ринку. Проте вік уже робить стан конкретного автомобіля важливішим за саму модель.

Оновлений Nissan Qashqai третьої генерації – саме такий зараз продають в автосалонах

Друге покоління стало значно комфортнішим та технологічнішим. Саме воно зараз є одним із найпоширеніших Qashqai на українських дорогах. Для мінімізації ризиків важливо не стільки гнатися за максимальною комплектацією, скільки правильно підібрати двигун і коробку. Особливо ретельно потрібно перевіряти варіатори та дизельні автомобілі з великим пробігом.

Актуальне третє покоління вже наблизилося до сучасного європейського рівня за оснащенням та комфортом, але й коштує помітно дорожче. Цей автомобіль підійде тим, хто шукає компактний міський кросовер із великим вибором запчастин та автомобілів на вторинному ринку.

Volkswagen Tiguan – європейський бестселер на вторинці

Якщо дивитися саме на імпорт уживаних SUV, Volkswagen Tiguan сьогодні є одним із головних фаворитів українців. За підсумками 2026 року він очолює рейтинг свіжопригнаних кросоверів. Перше покоління дуже поширене, але сьогодні його вік та пробіги вже стають проблемою. Перед купівлею такого Tiguan необхідно особливо уважно перевіряти двигун, роботизовану коробку та історію обслуговування.

Третя генерація Volkswagen Tiguan

Друге покоління стало значно просторішим, технологічнішим та приємнішим у повсякденній експлуатації. Саме його варто розглядати тим, хто хоче сучасний європейський кросовер без ціни нового автомобіля. Водночас у Tiguan багато складних силових агрегатів та трансмісій, тому дешевий екземпляр із сумнівною історією може швидко перетворитися на дорогий проєкт. Підійде покупцям, яким важливі європейська ергономіка, комфорт, керованість та великий вибір уживаних автомобілів.

Škoda Kodiaq – великий сімейний кросовер

Kodiaq – один із найпопулярніших великих SUV українського ринку. Головна його перевага над конкурентами – практичність. Кросовер пропонує великий салон, місткий багажник і в окремих версіях третій ряд сидінь.

Škoda Kodiaq другого покоління

Перше покоління стало популярним саме завдяки поєднанню простору та відносно компактних для великого SUV габаритів. Але тут, як і у Tiguan, потрібно уважно підбирати двигун та коробку. Нове покоління стало ще більш технологічним, а якість салону та набір електронних систем помітно зросли. Він підійде великим сім'ям та водіям, яким звичайного компактного кросовера вже недостатньо.

Який кросовер найкраще обрати в Україні?