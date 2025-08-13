Посадовцю КМДА оголосили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до зупинки частини синьої гілки метро та збитків для бюджету Києва. Слідство вважає, що чиновник не контролював роботу метрополітену та не організував ліквідацію наслідків аварії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Офіс Генпрокурора. У Києві заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості.

Посадовця КМДА підозрюють у службовій недбалості

Слідство вважає, що саме його бездіяльність призвела до тимчасового закриття частини синьої гілки метрополітену та завдала столиці збитків на 164 мільйони гривень.

Йдеться про події початку грудня 2023 року, коли через затоплення тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" і ризик виникнення техногенної катастрофи зупинили рух поїздів між "Либідською" та "Теремками". Для пасажирів організували автобуси, які дублювали маршрут метро.

Розслідування встановило, що посадовець, який одночасно очолював управління дорожньої інфраструктури, не контролював роботу КП "Київський метрополітен" у межах своєї компетенції та не долучався до ліквідації наслідків аварійних ситуацій на транспортних об’єктах. Це, на думку слідчих, і стало причиною закриття станцій та значних фінансових втрат міського бюджету.

Наразі вирішують питання про запобіжний захід і відсторонення підозрюваного від посади.

Це вже не перша підозра у цій справі: раніше повідомлення про службову недбалість отримали колишній керівник КП "Київський метрополітен", директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, а також начальник служби колії, тунельних споруд і будівель та головний інженер метро.