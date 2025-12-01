Справжній хаос: у США 45 авто одночасно потрапили в аварію

В американському штаті Індіана відбулася масштабна ДТП, спричинена потужним снігопадом. На одній з автомагістралей зіткнулися близько 45 автомобілів.

Більше про інцидент розкаже 24 Канал з посиланням на NBC.

Що сталося на трасі?

Кадри з дорожньої камери Департаменту транспорту Індіани демонструють хаотично розкидані машини, частина з яких злетіла в кювет. За словами офіцера Державної поліції Індіани з питань громадської інформації Метта Еймса, аварія виникла на смузі західного напрямку, однак у східному русі також зафіксували численні з'їзди з дороги.



У США сталася масова аварія через сильний снігопад / Фото NBC

Чи є постраждалі?

Попри масштаби інциденту, на щастя, серйозних травм в учасників ДТП не було. Спершу поліція заявила про 20 – 30 машин, які потрапили в аварію. Однак згодом ця інформація оновилася і стало відомо про 45 машин.

Через масове зіткнення рух у західному напрямку автомагістралі перекрили приблизно на 6 годин, поки рятувальники та правоохоронці розчищали трасу та прибирали пошкоджені авто.

Як зменшити ризик ДТП взимку?

Взимку дороги стають особливо небезпечними: сніг, лід, слякоть і "чорний лід" значно знижують зчеплення шин з дорогою, що збільшує гальмівний шлях у кілька разів.

National Highway Traffic Safety Administration радить перед поїздкою перевірити стан шин, тиск, фари й двірники – а також зменшити швидкість, збільшити дистанцію до інших авто й уникати різких маневрів.

Якщо погода дуже несприятлива, краще відкласти поїздку або скористатися громадським транспортом.

