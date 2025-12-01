Справжній хаос: у США 45 авто одночасно потрапили в аварію
- В Індіані сталася масштабна ДТП за участю 45 автомобілів через потужний снігопад, але серйозних травм не зафіксовано.
- Рух на автомагістралі був перекритий приблизно на 6 годин для розчищення дороги від пошкоджених машин.
В американському штаті Індіана відбулася масштабна ДТП, спричинена потужним снігопадом. На одній з автомагістралей зіткнулися близько 45 автомобілів.
Більше про інцидент розкаже
Що сталося на трасі?
Кадри з дорожньої камери Департаменту транспорту Індіани демонструють хаотично розкидані машини, частина з яких злетіла в кювет. За словами офіцера Державної поліції Індіани з питань громадської інформації Метта Еймса, аварія виникла на смузі західного напрямку, однак у східному русі також зафіксували численні з'їзди з дороги.

Чи є постраждалі?
Попри масштаби інциденту, на щастя, серйозних травм в учасників ДТП не було. Спершу поліція заявила про 20 – 30 машин, які потрапили в аварію. Однак згодом ця інформація оновилася і стало відомо про 45 машин.
Через масове зіткнення рух у західному напрямку автомагістралі перекрили приблизно на 6 годин, поки рятувальники та правоохоронці розчищали трасу та прибирали пошкоджені авто.
Як зменшити ризик ДТП взимку?
- Взимку дороги стають особливо небезпечними: сніг, лід, слякоть і "чорний лід" значно знижують зчеплення шин з дорогою, що збільшує гальмівний шлях у кілька разів.
- National Highway Traffic Safety Administration радить перед поїздкою перевірити стан шин, тиск, фари й двірники – а також зменшити швидкість, збільшити дистанцію до інших авто й уникати різких маневрів.
- Якщо погода дуже несприятлива, краще відкласти поїздку або скористатися громадським транспортом.
