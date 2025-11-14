Інцидент трапився близько 15:00, і забрав життя кількох людей. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на шведського мовника SVT.

Які наслідки аварії у Стокгольмі?

За даними поліції, серед постраждалих є як поранені, так і загиблі. Регіональна служба Стокгольма повідомляє про п'ятьох постраждалих, двох з яких доставили до лікарні.

Правоохоронці поки що не розголошують деталі про кількість, стать чи вік жертв.

Відомо, що двоповерховий автобус, який належить компанії Transdev, не був у рейсі й рухався порожнім, лише з водієм на борту.

Водія затримали за підозрою в грубому заподіянні смерті з обтяжувальними обставинами. Правоохоронці вже виключили версію теракту.

Близько 17:00 рятувальна операція завершилася. Ділянку Valhallavägen між вулицями Engelbrektsgatan та Odengatan перекрили, також тимчасово змінили рух автобусних маршрутів.

Мене приголомшила звістка про трагедію в центрі Стокгольма. Люди, які, можливо, поспішали додому до рідних чи на спокійний вечір, стали жертвами цієї жахливої події. Причина поки невідома, але мої думки – з постраждалими та їхніми близькими. Поліція, медики й рятувальники виконують надскладну роботу. Прошу всіх з повагою ставитися до їхніх зусиль,

– відреагував на подію прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон.

