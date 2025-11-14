Інцидент трапився близько 15:00, і забрав життя кількох людей. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на шведського мовника SVT.
Актуально Їхало близько 800 людей: біля Братислави зіткнулися два пасажирські потяги
Які наслідки аварії у Стокгольмі?
За даними поліції, серед постраждалих є як поранені, так і загиблі. Регіональна служба Стокгольма повідомляє про п'ятьох постраждалих, двох з яких доставили до лікарні.
Правоохоронці поки що не розголошують деталі про кількість, стать чи вік жертв.
Відомо, що двоповерховий автобус, який належить компанії Transdev, не був у рейсі й рухався порожнім, лише з водієм на борту.
Водія затримали за підозрою в грубому заподіянні смерті з обтяжувальними обставинами. Правоохоронці вже виключили версію теракту.
Близько 17:00 рятувальна операція завершилася. Ділянку Valhallavägen між вулицями Engelbrektsgatan та Odengatan перекрили, також тимчасово змінили рух автобусних маршрутів.
Мене приголомшила звістка про трагедію в центрі Стокгольма. Люди, які, можливо, поспішали додому до рідних чи на спокійний вечір, стали жертвами цієї жахливої події. Причина поки невідома, але мої думки – з постраждалими та їхніми близькими. Поліція, медики й рятувальники виконують надскладну роботу. Прошу всіх з повагою ставитися до їхніх зусиль,
– відреагував на подію прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон.
Подібні інциденти у світі за останній час
Увечері 20 жовтня у Великопольському воєводстві Польщі, поблизу містечка Бук, пасажирський автобус врізався в колону броньованих машин армії США на трасі А2. Внаслідок зіткнення постраждали люди.
Наприкінці жовтня в Бразилії, перед повторним поєдинком "Расінга" з "Фламенго", автобус із прихильниками останнього перекинувся на шосе в штаті Ріо-де-Жанейро.
Раніше у варшавському районі Урсинув автобус злетів з дороги, а потому вантажівка врізалася в рятувальників. Усього 17 поранених, зокрема 12 громадян України.