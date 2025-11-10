У неділю, о 19:31 поліція отримала повідомлення про зіткнення двох поїздів на ділянці Пезінок – Головний вокзал Братислава, передає 24 Канал із посиланням на правоохоронців Братиславського краю та Reuters.

Дивіться також У Фастові п'яний водій протаранив магазин

Що відомо про зіткнення потягів у Словаччині?

Відомо, що один із потягів врізався в інший ззаду. Внаслідок ДТП десятки людей отримали легкі травми, а 20 пасажирів доправили до лікарні. Основні травми – зламані кістки та забої, можливі ушкодження шийного відділу хребта.

На щастя, загиблих немає.

Аварія сталася на ділянці між Братиславою та містом Пезинок, розташованим за 20 кілометрів на північний схід від словацької столиці.

За попередньою інформацією, лобового зіткнення не було, як і сходження потягів із рейок,

– заявили у поліції.

Є припущення, що один із потягів проїхав на червоне світло, інший рухався зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину. Обоє водіїв були тверезими.

На відрізку, де сталася аварія, рух залізниці тимчасово закрили в обох напрямках. Для евакуації пасажирів організували автобуси.

Сайт Aktuality.sk цитує одного з пасажирів, який описав момент аварії як "гучний вибух". Загалом у поїздах їхало близько 800 осіб. Серед них – багато студентів.

Зіткнення потягів біля Братислави / Фото Aktuality.sk

Зверніть увагу! Уряд Словаччини скликає позачергове засідання для оцінки причин аварії.

Зауважимо, що це вже друга залізнична аварія у Словаччині за останній місяць. 13 жовтня на сході країни зіткнулися два потяги, тоді постраждала 91 людина. Серед постраждалих виявився громадянин України 2005 року народження.

Останні аварії в Україні та світі