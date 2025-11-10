В воскресенье в 19:31 полиция получила сообщение о столкновении двух поездов на участке Пезинок – Главный вокзал Братислава, передает 24 Канал со ссылкой на правоохранителей Братиславского края и Reuters.

Что известно о столкновении поездов в Словакии?

Известно, что один из поездов врезался в другой сзади. В результате ДТП десятки людей получили легкие травмы, а 20 пассажиров доставили в больницу. Основные травмы – сломанные кости и ушибы, возможны повреждения шейного отдела позвоночника.

К счастью, погибших нет.

Авария произошла на участке между Братиславой и городом Пезинок, расположенным в 20 километрах к северо-востоку от словацкой столицы.

По предварительной информации, лобового столкновения не было, как и схода поездов с рельсов,

– заявили в полиции.

Есть предположение, что один из поездов проехал на красный свет, другой двигался со скоростью около 100 километров в час. Оба водителя были трезвыми.

На отрезке, где произошла авария, движение железной дороги временно закрыли в обоих направлениях. Для эвакуации пассажиров организовали автобусы.

Сайт Aktuality.sk цитирует одного из пассажиров, который описал момент аварии как "громкий взрыв". Всего в поездах ехало около 800 человек. Среди них – много студентов.

Столкновение поездов возле Братиславы / Фото Aktuality.sk

Обратите внимание! Правительство Словакии созывает внеочередное заседание для оценки причин аварии.

Заметим, что это уже вторая железнодорожная авария в Словакии за последний месяц. 13 октября на востоке страны столкнулись два поезда, тогда пострадал 91 человек. Среди пострадавших оказался гражданин Украины 2005 года рождения.

