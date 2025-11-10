В воскресенье в 19:31 полиция получила сообщение о столкновении двух поездов на участке Пезинок – Главный вокзал Братислава, передает 24 Канал со ссылкой на правоохранителей Братиславского края и Reuters.
Что известно о столкновении поездов в Словакии?
Известно, что один из поездов врезался в другой сзади. В результате ДТП десятки людей получили легкие травмы, а 20 пассажиров доставили в больницу. Основные травмы – сломанные кости и ушибы, возможны повреждения шейного отдела позвоночника.
К счастью, погибших нет.
Авария произошла на участке между Братиславой и городом Пезинок, расположенным в 20 километрах к северо-востоку от словацкой столицы.
По предварительной информации, лобового столкновения не было, как и схода поездов с рельсов,
– заявили в полиции.
Есть предположение, что один из поездов проехал на красный свет, другой двигался со скоростью около 100 километров в час. Оба водителя были трезвыми.
На отрезке, где произошла авария, движение железной дороги временно закрыли в обоих направлениях. Для эвакуации пассажиров организовали автобусы.
Сайт Aktuality.sk цитирует одного из пассажиров, который описал момент аварии как "громкий взрыв". Всего в поездах ехало около 800 человек. Среди них – много студентов.
Столкновение поездов возле Братиславы / Фото Aktuality.sk
Обратите внимание! Правительство Словакии созывает внеочередное заседание для оценки причин аварии.
Заметим, что это уже вторая железнодорожная авария в Словакии за последний месяц. 13 октября на востоке страны столкнулись два поезда, тогда пострадал 91 человек. Среди пострадавших оказался гражданин Украины 2005 года рождения.
Последние аварии в Украине и мире
- В Святошинском районе Киева 5 ноября маршрутный автобус врезался в электроопору. Пострадали 9 человек в возрасте от 19 до 60 лет.
- 31 октября в селе Фрага на Ивано-Франковщине судья Тернопольской области сбила двух пешеходов, один из которых погиб на месте. Судья ехала с превышенной скоростью, а после ДТП просила свидетелей не вызывать полицию.
- 30 октября вблизи села Жировка Львовского района водитель легковушки с военными номерными знаками не справился с управлением на повороте. Он выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик на обочине. Погибли четверо военных.