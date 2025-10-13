Несколько десятков человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом 24 Каналу сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Что известно об аварии на железной дороге в Словакии?

По информации консульского отдела Посольства Украины в Словакии, 13 октября вблизи села Яблонов-над-Турньоу в округе Рожнява столкнулись два скоростных пассажирских поезда. Один из поездов сошел с рельсов.

Словацкие правоохранители сообщают, что около 80 человек пострадали. Среди них двое имеют тяжелые травмы. В то же время МИД Украины сообщает, что информации о пострадавших украинцах пока не поступало.

На месте происшествия работают экстренные службы, продолжается эвакуация пассажиров. Консулы Украины поддерживают контакт с местной полицией. Причины аварии пока устанавливаются.

