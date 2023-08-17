За штурвал пускають всіх підряд: у Росії не вистачає професійних пілотів

У Росії все частіше фіксують порушення у експлуатації літаків. Це пов'язано із тим, що у держави-агресорки не вистачає ресурсів та часу для навчання кваліфікованих пілотів.

Через розгортання повномасштабної війни проти України Росія має серйозну авіаційну кризу. Зокрема, мовиться про дефіцит кваліфікованих пілотів.

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Більшість пілотів відстороняють

Російські ЗМІ повідомляють, що 18 з 23 пілотів авіакомпанії "Алтайавіа" відсторонили від польотів за приписом Державіанагляду країни-агресорки.

У діяльності компанії виявили 40 порушень федеральних авіаправил. Авіакомпанія допустила до рейсів 18 пілотів, які в повному обсязі не пройшли періодичну теоретичну підготовку з виконання всіх процедур при польотах і дій в аварійних ситуаціях.

Також від виконання самостійних робіт були відсторонені 9 з 19 авіатехніків. Вони не пройшли в повному обсязі періодичну підготовку і стажування.

Крім того, Державіанадзор призупинив експлуатацію 2 з 14 вертольотів: Мі-8 і AS-350. У першого виявили пошкодження, а у другого – не виконана директива льотної придатності з вичерпаним терміном виконання.

У рамках системи управління безпекою польотів виявили наступні порушення:

не реалізована процедура виявлення і розслідування відхилень від правил і процедур допустимих порушень в техніці пілотування;

компанія не веде відстеження і контроль компонентів з обмеженим ресурсом;

відносно одного AS-350 не ведеться відстеження і контроль директив льотної придатності, відсутній актуальний реєстр директив;

компанія допустила до виконання 11 польотів вертоліт, який не пройшов необхідне техобслуговування;

на складі несправні компоненти зберігаються разом зі справними;

в організації не гарантують використання справного обладнання;

при проведенні комплексної перевірки виконаного польоту в льотну службу не передаються копії запису звукової інформації;

вертольоти AS-350 не відповідають типовій конструкції (у них немає радіостанцій);

програма техобслуговування вертольотів AS-350 не відповідає положенням затвердженої розробником повітряного судна експлуатаційної документації;

систематично техобслуговування вертольотів виконується з порушенням вимог експлуатаційної документації;

у бортові журнали не вноситься інформація про час вильоту і прибуття вертольотів;

не контролюється своєчасність зняття польотної інформації з накопичувачів;

при підготовці до польотів в осінньо-зимовому періоді не відпрацьовуються технологія взаємодії членів екіпажу при заході на посадку в разі потрапляння в умови сніжного вихору і обмеженої видимості;

при підготовці до польотів у весняно-літньому періоді не проводиться тренування по виключенню і запуску двигуна в польоті;

при кваліфікаційній перевірці один з пілотів виконав два польоти замість необхідних п'яти.

Криза російської авіації почалася в Україні