За штурвал пускают всех подряд: в России не хватает профессиональных пилотов

В России все чаще фиксируют нарушения в эксплуатации самолетов. Это связано с тем, что у государства-агрессорки не хватает ресурсов и времени для обучения квалифицированных пилотов.

Из-за развертывания полномасштабной войны против Украины у России есть серьезный авиационный кризис. В частности, говорится о дефиците квалифицированных пилотов.

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Большинство пилотов отстраняют

Российские СМИ сообщают, что 18 из 23 пилотов авиакомпании "Алтайавиа" отстранили от полетов по предписанию Госавианадзора страны-агрессорки.

В деятельности компании выявлено 40 нарушений федеральных авиаправил. Авиакомпания допустила к рейсам 18 пилотов, в полном объеме не прошедших периодическую теоретическую подготовку по выполнению всех процедур при полетах и действиях в аварийных ситуациях.

Также от выполнения самостоятельных работ были отстранены 9 из 19 авиатехников. Они не прошли в полном объеме периодическую подготовку и стажировку.

Кроме того, Госавианадзор приостановил эксплуатацию 2 из 14 вертолетов: Ми-8 и AS-350. У первого обнаружили повреждение, а у второго – не выполнена директива летной годности с истекшим сроком выполнения.

В рамках системы управления безопасностью полетов обнаружили следующие нарушения:

не реализована процедура выявления и расследования отклонений от правил и процедур допустимых нарушений в технике пилотирования;

компания не ведет отслеживание и контроль компонентов с ограниченным ресурсом;

в отношении одного AS-350 не ведется отслеживание и контроль директив лётной годности, отсутствует актуальный реестр директив;

компания допустила к выполнению 11 полетов вертолет, не прошедший необходимое техобслуживание;

на складе неисправные компоненты хранятся вместе с исправными;

в организации не гарантируют использование исправного оборудования;

при проведении комплексной проверки выполненного полета в летную службу не передаются копии записи звуковой информации;

вертолеты AS-350 не соответствуют типовой конструкции (у них нет радиостанций);

программа техобслуживания вертолетов AS-350 не отвечает положениям утвержденной разработчиком воздушного судна эксплуатационной документации;

систематически техобслуживание вертолетов выполняется с нарушением требований эксплуатационной документации;

в бортовые журналы не вносится информация о времени вылета и прибытии вертолетов;

не контролируется своевременность снятия полетной информации с накопителей;

при подготовке к полетам в осенне-зимнем периоде не отрабатываются технологии взаимодействия членов экипажа при заходе на посадку в случае попадания в условия снежного вихря и ограниченной видимости;

при подготовке к полетам в весенне-летнем периоде не проводится тренировка по выключению и запуску двигателя в полете;

при квалификационной проверке один из пилотов выполнил два полета вместо необходимых пяти.

Кризис российской авиации начался в Украине