За штурвал пускают всех подряд: в России не хватает профессиональных пилотов
Источник:УНИАН
В России все чаще фиксируют нарушения в эксплуатации самолетов. Это связано с тем, что у государства-агрессорки не хватает ресурсов и времени для обучения квалифицированных пилотов.
Из-за развертывания полномасштабной войны против Украины у России есть серьезный авиационный кризис. В частности, говорится о дефиците квалифицированных пилотов.
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Большинство пилотов отстраняют
Российские СМИ сообщают, что 18 из 23 пилотов авиакомпании "Алтайавиа" отстранили от полетов по предписанию Госавианадзора страны-агрессорки.
В деятельности компании выявлено 40 нарушений федеральных авиаправил. Авиакомпания допустила к рейсам 18 пилотов, в полном объеме не прошедших периодическую теоретическую подготовку по выполнению всех процедур при полетах и действиях в аварийных ситуациях.
Также от выполнения самостоятельных работ были отстранены 9 из 19 авиатехников. Они не прошли в полном объеме периодическую подготовку и стажировку.
Кроме того, Госавианадзор приостановил эксплуатацию 2 из 14 вертолетов: Ми-8 и AS-350. У первого обнаружили повреждение, а у второго – не выполнена директива летной годности с истекшим сроком выполнения.
В рамках системы управления безопасностью полетов обнаружили следующие нарушения:
- не реализована процедура выявления и расследования отклонений от правил и процедур допустимых нарушений в технике пилотирования;
- компания не ведет отслеживание и контроль компонентов с ограниченным ресурсом;
- в отношении одного AS-350 не ведется отслеживание и контроль директив лётной годности, отсутствует актуальный реестр директив;
- компания допустила к выполнению 11 полетов вертолет, не прошедший необходимое техобслуживание;
- на складе неисправные компоненты хранятся вместе с исправными;
- в организации не гарантируют использование исправного оборудования;
- при проведении комплексной проверки выполненного полета в летную службу не передаются копии записи звуковой информации;
- вертолеты AS-350 не соответствуют типовой конструкции (у них нет радиостанций);
- программа техобслуживания вертолетов AS-350 не отвечает положениям утвержденной разработчиком воздушного судна эксплуатационной документации;
- систематически техобслуживание вертолетов выполняется с нарушением требований эксплуатационной документации;
- в бортовые журналы не вносится информация о времени вылета и прибытии вертолетов;
- не контролируется своевременность снятия полетной информации с накопителей;
- при подготовке к полетам в осенне-зимнем периоде не отрабатываются технологии взаимодействия членов экипажа при заходе на посадку в случае попадания в условия снежного вихря и ограниченной видимости;
- при подготовке к полетам в весенне-летнем периоде не проводится тренировка по выключению и запуску двигателя в полете;
- при квалификационной проверке один из пилотов выполнил два полета вместо необходимых пяти.
Кризис российской авиации начался в Украине
- Российские самолеты продолжают разбиваться, не долетая до Украины. Это еще раз доказывает, что российская авиация находится в кризисе, ведь зависит от снабжения иностранных деталей. По мнению военного эксперта Андрея Крамарова, приятные новости из России свидетельствуют о существенных проблемах оккупантов в уходе за самолетами.
- Вторым фактором, влияющим на косвенные потери российской авиации, является потеря пилотов. Скорее всего, недавнее падение российского Су-30 было обусловлено низким уровнем подготовки его пилотов, завершающих свой путь, даже не долетев до поля боя.
- За полтора года с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 315 самолетов страны-агрессоры. В то время в России, по подсчетам Defense Express, было около 1500 самолетов разных типов, из которых всего 400 новых или модернизированных.