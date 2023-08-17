Через розгортання повномасштабної війни проти України Росія має серйозну авіаційну кризу. Зокрема, мовиться про дефіцит кваліфікованих пілотів.
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Більшість пілотів відстороняють
Російські ЗМІ повідомляють, що 18 з 23 пілотів авіакомпанії "Алтайавіа" відсторонили від польотів за приписом Державіанагляду країни-агресорки.
У діяльності компанії виявили 40 порушень федеральних авіаправил. Авіакомпанія допустила до рейсів 18 пілотів, які в повному обсязі не пройшли періодичну теоретичну підготовку з виконання всіх процедур при польотах і дій в аварійних ситуаціях.
Також від виконання самостійних робіт були відсторонені 9 з 19 авіатехніків. Вони не пройшли в повному обсязі періодичну підготовку і стажування.
Крім того, Державіанадзор призупинив експлуатацію 2 з 14 вертольотів: Мі-8 і AS-350. У першого виявили пошкодження, а у другого – не виконана директива льотної придатності з вичерпаним терміном виконання.
У рамках системи управління безпекою польотів виявили наступні порушення:
- не реалізована процедура виявлення і розслідування відхилень від правил і процедур допустимих порушень в техніці пілотування;
- компанія не веде відстеження і контроль компонентів з обмеженим ресурсом;
- відносно одного AS-350 не ведеться відстеження і контроль директив льотної придатності, відсутній актуальний реєстр директив;
- компанія допустила до виконання 11 польотів вертоліт, який не пройшов необхідне техобслуговування;
- на складі несправні компоненти зберігаються разом зі справними;
- в організації не гарантують використання справного обладнання;
- при проведенні комплексної перевірки виконаного польоту в льотну службу не передаються копії запису звукової інформації;
- вертольоти AS-350 не відповідають типовій конструкції (у них немає радіостанцій);
- програма техобслуговування вертольотів AS-350 не відповідає положенням затвердженої розробником повітряного судна експлуатаційної документації;
- систематично техобслуговування вертольотів виконується з порушенням вимог експлуатаційної документації;
- у бортові журнали не вноситься інформація про час вильоту і прибуття вертольотів;
- не контролюється своєчасність зняття польотної інформації з накопичувачів;
- при підготовці до польотів в осінньо-зимовому періоді не відпрацьовуються технологія взаємодії членів екіпажу при заході на посадку в разі потрапляння в умови сніжного вихору і обмеженої видимості;
- при підготовці до польотів у весняно-літньому періоді не проводиться тренування по виключенню і запуску двигуна в польоті;
- при кваліфікаційній перевірці один з пілотів виконав два польоти замість необхідних п'яти.
Криза російської авіації почалася в Україні
- Російські літаки продовжують розбиватися, не долітаючи до України. Це вкотре доводить, що російська авіація перебуває в кризі, адже залежить від постачання іноземних деталей. На думку військового експерта Андрія Крамарова, приємні новини з Росії свідчать про суттєві проблеми окупантів в догляді за літаками.
- Другим фактором, який впливає на непрямі втрати російської авіації, є втрата пілотів. Найімовірніше, нещодавнє падіння російського Су-30 було зумовлене низьким рівнем підготовки його пілотів, які завершують свій шлях, навіть не долетівши до поля бою.
- За півтора року з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 315 літаків країни-агресорки. На той час у Росії, за підрахунками Defense Express, було близько 1500 літаків різних типів, з яких лише 400 нових або модернізованих.