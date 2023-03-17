Ці літаки працювали тут під час Євро-2012: чи готова Україна до прийому західної авіації

За час історії перемовин із західними країнами щодо ймовірного постачання Україні сучасних літаків лунало безліч версій, чому Україна поки що до цього не готова. Були й аргументи, що в Україні нібито немає інфраструктури для обслуговування F-16, але українські аеродроми вже приймали їх у 2012 році.

Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, авіаційна інфраструктура – це в першу чергу злітно-посадкові смуги, які приймають літаки, а вони в Україні здатні приймати західну авіацію.

Читайте також "Найсмертоносніший" пілот F-16 назвав російські Су-35 мотлохом

Україна вже приймала західні літаки

Юрій Ігнат розповів, що у 2018 році в Україні приймали американські літаки F-15 Eagle ВПС Національної гвардії штату Каліфорнія. Ці літаки приймали на аеродромі у Старокостянтинові. З того часу українські та американські льотчики здружились й обмінюються повідомленнями про ситуацію в Україні.

Щодо літаків F-15 Юрій Ігнат розповів, що вони мають більші колеса, більші повітрозабірники та мають 2 двигуни, на відміну від F-16. У порівнянні з F-15 – F-16 менший літак з меншими колесами та повітрозабірниками.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, триває багато дискусій щодо можливості злітати F-16 з українських аеродромів ЗПС яких – це переважно бетонні плити зі смолою між швами.

В Україні вже були F-16 та F-15: дивіться відео

Ігнат зазначив, що у 2012 році на аеродромі Миргород тимчасово базувались F-16 з американськими льотчиками, які виконували завдання із забезпечення безпеки під час Євро 2012.

Автомобільна траса як аеродром

Юрій Ігнат зазначив, що Міністерство інфраструктури за допомогою нинішніх сучасних технологій може побудувати смугу асфальтобетону, який зможе приймати F-16. Для цього можна використати навіть автошляхи.

У всіх країнах світу деякі ділянки автошляхів є аеродромами, які можуть приймати авіаційну техніку. Умовно на 2 – 3 кілометри перекривається траса без жодних знаків та дерев й тимчасово стає аеродромом,

– зазначив Ігнат.

Він додав, що це можна зробити набагато швидше, ніж навчити пілотів чи інженерний склад. Бо, до прикладу, щоб навчити інженерний склад потрібно навчити не тільки інженерній справі по конкретних літаках, а й англійській мові, бо технічна документація ведеться англійською.

"Це все комплексна робота, тому питання передачі літаків настільки серйозне. Не можна просто взяти й перевезти їх як танк чи БТР, тут комплексний підхід. З інфраструктурою буде все гаразд, якщо буде рішення", – підкреслив Юрій Ігнат.

Що відомо про ймовірне постачання західних літаків