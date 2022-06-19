Автобуси на виїзд до Польщі через "Краківець-Корчова" не пускають: де можна проїхати
Джерело:Держприкордонслужба
Через війну в Україні багато людей виїхали за кордон. Зараз ця тенденція зменшилась, але все ж важливо знати, які пункти пропуску добре рацюють.
Зараз найчастіше українці прямують за кордон автобусами. В Державній прикордонній службі розповіли перевізникам та громадянам, що прямують в Польщі про тимчасові зміни.
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Автобуси не будуть пускати
За інформацією прикордонників, з 19 червня тимчасово не будуть пропускати пасажирські автобуси через пункт пропуску "Краківець – Корчова". Мовиться про ті, що їдуть на виїзд з України до Польщі.
Прикордонники просять обрати для перетину кордону інші пункти пропуску. Радять "Грушів – Будомєж", "Шегині – Медика" або "Рава-Руська – Хребенне".
При цьому порядок пропуску автобусів на в'їзд в Україну залишиться без змін.
Українські біженці за кордоном
- Країни Європи продовжують надавати українським біженцям активну допомогу. Серед них чи не найбільше сусідня Польща. Багато де для наших людей зробили безкоштовний проїзд. Кількість біженців з України, зокрема, в Німеччині продовжує зростати, там зареєстровано понад 700 тисяч осіб з українським громадянством. Мовиться про тих, хто прибув на територію цієї країни після 24 лютого. Там можна отримати дозвіл на перебування та допомогу грошову, соціальну, медичну та іншу.
- Допомагає нашим людям і Велика Британія. У місті Корнуоллі запровадили для них безкоштовний проїзд. Місцеві автобусні компанії об'єдналися з радою Корнуолла. Цей проєкт має на меті допомогти біженцям облаштуватися в окрузі. Після запуску CityBus і Go Cornwall "Bus Peace Bus" вдалось зібрати майже 3 тисячі фунтів стерлінгів для України. Адже поки автобус використовується на активних маршрутах, на борту є станція пожертвувань для тих, хто бажає дати готівку.
- Українцям, в основному жінкам, вже вдалось знайти роботу за кордоном. Українки за кордоном наразі погоджуються на звичайну роботу, звичайну фізичну працю, куди їх беруть, зокрема це готельно-ресторанний бізнес, сфера обслуговування, харчова промисловість тощо. Адже, щоб працювати за фахом у них там немає відповідної кваліфікації і вони не можуть підтвердити свій диплом. Ті українські жінки, які працюють за кордоном, отримують зарплату на рівні з місцевими мешканцями.
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