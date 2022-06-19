Автобуси на виїзд до Польщі через "Краківець-Корчова" не пускають: де можна проїхати

Через війну в Україні багато людей виїхали за кордон. Зараз ця тенденція зменшилась, але все ж важливо знати, які пункти пропуску добре рацюють.

Зараз найчастіше українці прямують за кордон автобусами. В Державній прикордонній службі розповіли перевізникам та громадянам, що прямують в Польщі про тимчасові зміни.

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Автобуси не будуть пускати

За інформацією прикордонників, з 19 червня тимчасово не будуть пропускати пасажирські автобуси через пункт пропуску "Краківець – Корчова". Мовиться про ті, що їдуть на виїзд з України до Польщі.

Прикордонники просять обрати для перетину кордону інші пункти пропуску. Радять "Грушів – Будомєж", "Шегині – Медика" або "Рава-Руська – Хребенне".

При цьому порядок пропуску автобусів на в'їзд в Україну залишиться без змін.

Українські біженці за кордоном

Країни Європи продовжують надавати українським біженцям активну допомогу. Серед них чи не найбільше сусідня Польща. Багато де для наших людей зробили безкоштовний проїзд. Кількість біженців з України, зокрема, в Німеччині продовжує зростати, там зареєстровано понад 700 тисяч осіб з українським громадянством. Мовиться про тих, хто прибув на територію цієї країни після 24 лютого. Там можна отримати дозвіл на перебування та допомогу грошову, соціальну, медичну та іншу.

Допомагає нашим людям і Велика Британія. У місті Корнуоллі запровадили для них безкоштовний проїзд. Місцеві автобусні компанії об'єдналися з радою Корнуолла. Цей проєкт має на меті допомогти біженцям облаштуватися в окрузі. Після запуску CityBus і Go Cornwall "Bus Peace Bus" вдалось зібрати майже 3 тисячі фунтів стерлінгів для України. Адже поки автобус використовується на активних маршрутах, на борту є станція пожертвувань для тих, хто бажає дати готівку.

Українцям, в основному жінкам, вже вдалось знайти роботу за кордоном. Українки за кордоном наразі погоджуються на звичайну роботу, звичайну фізичну працю, куди їх беруть, зокрема це готельно-ресторанний бізнес, сфера обслуговування, харчова промисловість тощо. Адже, щоб працювати за фахом у них там немає відповідної кваліфікації і вони не можуть підтвердити свій диплом. Ті українські жінки, які працюють за кордоном, отримують зарплату на рівні з місцевими мешканцями.

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