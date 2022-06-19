Автобусы на выезд в Польшу через "Краковец-Корчева" не пускают: где можно проехать
Источник:Госпогранслужба
Из-за войны в Украине многие выехали за границу. Сейчас эта тенденция уменьшилась, но все же важно знать, какие пункты пропуска хорошо работают.
Сейчас чаще всего украинцы направляются за границу на автобусах. В Государственной пограничной службе рассказали перевозчикам и гражданам, следующим в Польше о временных изменениях.
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Автобусы не будут пускать
По информации пограничников, с 19 июня временно не будут пропускать пассажирские автобусы из-за пункта пропуска "Краковец - Корчова". Речь идет о том, что едут на выезд из Украины в Польшу.
Пограничники просят выбрать для пересечения границы другие пункты пропуска. Советуют "Грушев – Будомеж", "Шегини – Медика" или "Рава-Русская – Хребенне".
При этом порядок пропуска автобусов на въезд в Украину останется без изменений.
Украинские беженцы за границей
- Страны Европы продолжают оказывать украинским беженцам активную помощь. Среди них едва ли не самая соседняя Польша. Многие для наших людей совершили бесплатный проезд. Число беженцев из Украины, в частности, в Германии продолжает расти, там зарегистрировано более 700 тысяч человек с украинским гражданством. Речь идет о тех, кто прибыл на территорию этой страны после 24 февраля. Там можно получить разрешение на пребывание и помощь денежной, социальной, медицинской и другой.
- Помогает нашим людям и Великобритания . В городе Корнуолли ввели для них бесплатный проезд. Местные автобусные компании объединились с советом Корнуолла. Цель проекта — помочь беженцам обустроиться в округе. После запуска CityBus и Go Cornwall "Bus Peace Bus" удалось собрать около 3 тысяч фунтов стерлингов для Украины. Ведь пока автобус используется на активных маршрутах, на борту есть станция пожертвований для желающих обналичить.
- Украинцам, в основном женщинам, уже удалось найти работу за границей. Украинки за рубежом соглашаются на обычную работу, обычный физический труд, куда их берут, в частности это гостинично-ресторанный бизнес, сфера обслуживания, пищевая промышленность и т.д. Ведь чтобы работать по специальности у них там нет соответствующей квалификации и они не могут подтвердить свой диплом. Те украинские женщины, которые работают за границей, получают зарплату наравне с местными жителями.
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