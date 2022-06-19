Автобусы на выезд в Польшу через "Краковец-Корчева" не пускают: где можно проехать

Из-за войны в Украине многие выехали за границу. Сейчас эта тенденция уменьшилась, но все же важно знать, какие пункты пропуска хорошо работают.

Сейчас чаще всего украинцы направляются за границу на автобусах. В Государственной пограничной службе рассказали перевозчикам и гражданам, следующим в Польше о временных изменениях.

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Автобусы не будут пускать

По информации пограничников, с 19 июня временно не будут пропускать пассажирские автобусы из-за пункта пропуска "Краковец - Корчова". Речь идет о том, что едут на выезд из Украины в Польшу.

Пограничники просят выбрать для пересечения границы другие пункты пропуска. Советуют "Грушев – Будомеж", "Шегини – Медика" или "Рава-Русская – Хребенне".

При этом порядок пропуска автобусов на въезд в Украину останется без изменений.

Украинские беженцы за границей

Страны Европы продолжают оказывать украинским беженцам активную помощь. Среди них едва ли не самая соседняя Польша. Многие для наших людей совершили бесплатный проезд. Число беженцев из Украины, в частности, в Германии продолжает расти, там зарегистрировано более 700 тысяч человек с украинским гражданством. Речь идет о тех, кто прибыл на территорию этой страны после 24 февраля. Там можно получить разрешение на пребывание и помощь денежной, социальной, медицинской и другой.

Помогает нашим людям и Великобритания . В городе Корнуолли ввели для них бесплатный проезд. Местные автобусные компании объединились с советом Корнуолла. Цель проекта — помочь беженцам обустроиться в округе. После запуска CityBus и Go Cornwall "Bus Peace Bus" удалось собрать около 3 тысяч фунтов стерлингов для Украины. Ведь пока автобус используется на активных маршрутах, на борту есть станция пожертвований для желающих обналичить.

Украинцам, в основном женщинам, уже удалось найти работу за границей. Украинки за рубежом соглашаются на обычную работу, обычный физический труд, куда их берут, в частности это гостинично-ресторанный бизнес, сфера обслуживания, пищевая промышленность и т.д. Ведь чтобы работать по специальности у них там нет соответствующей квалификации и они не могут подтвердить свой диплом. Те украинские женщины, которые работают за границей, получают зарплату наравне с местными жителями.

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