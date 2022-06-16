У Держприкордонслужбі пояснили, які саме документи потрібні для того, щоб вивезти дитину. Також розповіли, хто саме це може зробити, якщо у батьків такої можливості немає.

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Хто може вивезти дитину і які документи потрібні

Поки в Україні діє воєнний стан, дитину до 16 років може супроводжувати під час перетину кордону один із батьків. Крім них, це можуть бути баба, дід, повнолітній брат, сестра, або інша особа, уповноважена одним з батьків.

Також дитина може виїжджати в супроводі вітчима чи мачухи без нотаріальної згоди на те іншого з батьків. Якщо дитина перетинає кордон із кимось іншим не з цього переліку, то обов'язково повинна бути письмова згода від батька чи матері, але засвідчена в органах опіки та піклування. Якщо згода від двох батьків, тоді вона має бути засвідчена нотаріально.

Діти можуть їхати за кордон на оздоровлення та відпочинок

Процедуру виїзду з такою метою Кабінет Міністрів спростив. Щоб діти виїхали, то має бути організована група і потрібна згода Нацсоцслужби. Нотаріально завіряти документи не треба.

Для прикордонного контролю потрібні такі документи:

згода Нацсоцслужби на виїзд групи дітей;

списки групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;

погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд;

заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей.

Допомога українцям за кордоном

З моменту нападу Росії на нашу державу від війни втекли мільйон українців. Це переважно жінки та діти. Держави Європи та не лише, допомагають всім, чим тільки можуть, щоб вони почували себе комфортно. Найбільше українців поїхали до Польщі. Тепер же у Варшаві для них відкрили ще один центр допомоги. Там українці зможуть отримати психологічну допомогу та вчити мову, а їхні діти навчатися дистанційно.

А влада ще одного польського міста Вроцлава вирішила зробити для наших дітей, які перебувають там, маленький подарунок. Для них видрукували україномовну версію книги "Вроцлавська абеточка", гаптовану ілюстраціями та літерами з елементами історії Вроцлава. Її роздаватимуть дітям з України. Раніше книжка була доступна лише польською мовою, але відтепер її переклали ще й на українську.

Допомагає українцям і Чехія, куди також втекли від війни чимало наших жінок та дітей. Чеський уряд вирішив, що продовжить соціальні виплати українським біженцям. Власники візи тимчасового захисту після перебування в країні понад пів року й надалі зможуть отримувати гроші. Але розмір допомоги зменшили. Замість 5 тисяч крон виділятимуть 4 250 крон на дорослого та 3 050 крон на дитину або молоді до 26 років.

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