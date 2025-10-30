"Бачили таке в Іловайську": Україна відповіла на заяву Путіна про "коридори" на фронті

Найбільш гарячим напрямком фронту російсько-української війни на сьогодні залишається Покровський. Російська сторона цинічно дозволила допустити іноземних журналістів до Покровська, Мирнограда та Куп'янська, щоб ті могли перевірити повідомлення про нібито оточення цих міст.

На зухвалу заяву російського диктатора відповіли в МЗС України, передає 24 Канал.

Актуально Ситуація складна, але блокувань немає, – Сирський спростував фейки про "оточення" у Покровську

Як Україна коментує слова Путіна стосовно Покровська?

Відверто кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції – 29 серпня 2014 року в Іловайську,

– прокоментував речник українського МЗС Георгій Тихий.

До того ж він закликав іноземних журналістів не підігрувати Путіну, який намагається виправдати свої злочини через провокації проти медіа.

Також нагадав, що відвідування окупованих територій без згоди України порушує українське законодавство та норми міжнародного права.

Раніше вороже міноборони отримало вказівку від Путіна організувати приїзд іноземних журналістів до районів Покровська, Мирнограда та Куп'янська, де, за версією Москви, нібито оточені українські війська.

Там заявили, що російське командування готове за потреби призупинити бойові дії на 5 – 6 годин у цих зонах. Також окупанти повідомили про готовність надати безпечні коридори для в'їзду та виїзду представників іноземних, зокрема українських ЗМІ, за умови гарантій безпеки для журналістів і російських військових.